壁屋懲教員遇襲︱25歲港男潛逃10個月在內地落網　累計14人被捕

壁屋監獄一名一級懲教助理，去年11月1日下班後，在監獄對開小巴站被多名男子伏擊。警方早前已先後拘捕13人，分別涉嫌「串謀傷人」、「有意圖傷人」及「協助罪犯」，部分人已經被落案提堂；警方同時追緝3名在逃涉案人士。



其中一名25歲在逃疑犯潛逃10個月後，終在內地公安協助下截獲，昨日（25日）回港後被警方拘捕。消息稱，疑犯有黑社會背景，警方今午押解疑犯返壁屋案發現場重組案情及會見傳媒，過程約13分鐘，其間疑犯曾手持模擬武器用的塊狀物。



疑犯被黑布蒙頭、從後腰纏連着手銬的鐵鏈帶落車；兩名探員帶同一個相信代表受害人的黑色人偶公仔到場。（梁偉權攝）

下午約4時15分，探員駕駛一輛私家車，載同涉案身穿白色短袖衫、黑色短褲的疑犯到場，他被黑布蒙頭、從後腰纏連着手銬的鐵鏈帶落車，兩名探員左右押解，其中一名探員亦緊握鐵鏈戒備，同時一邊講解，疑犯「手指指」回應。

約6分鐘後，另兩名探員帶同一個相信代表受害人的黑色人偶公仔到場，並站於一專線小巴站旁邊。疑犯其後被帶上行人路，走到人偶旁，當時他手持塊狀物，探員亦繼續從旁講解。及至下午約4時28分，疑犯被押回車內，全程亦有探員手持攝錄器材拍攝過程。

2024年11月1日，一名懲教員在壁屋監獄外遇襲，警方於2025年8月25日再拘捕一名男疑犯，他於8月26日被押設現場重組案情，黑布蒙頭、從後腰纏連着手銬的鐵鏈落車；兩名探員帶同一個相信代表受害人的黑色人偶公仔到場，現場一輛深色私家車（紅圈示）是模擬案發當日疑犯所坐的七人車。（梁偉權攝）

有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽稱，2024年11月1日，一名休班懲教職員下班後，在壁屋監獄外的候車處，被多人以硬物襲擊，多處裂傷，手腕骨折，案發後初期警方已拘捕13人，其中8人已被落案起訴，控方正尋求將案件交由高等法院原訟庭審訊。案中一直有3人在逃，包括一名被內地公安截獲、昨日回港的25歲香港男子。該名疑犯被捕後一直被警方扣查，今午被押返現場重經案情，警方不排除今日稍後會落案起訴他。

被問到該名疑犯在案中的角色，黃宇徽表示，相信他與襲擊有直接關係。

休班懲教員2024年11月1日在壁屋監獄外遇襲，警方於2025年8月25日再拘捕一名疑犯，8月26日重組案情後，有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽交代案情。（梁偉權攝）

警方指，正值粵港澳三地打擊有組織犯罪的「雷霆2025」行動，內地公安部門因應香港警方早前的警務合作請求，截獲一名上述潛逃內地的25歲疑犯。疑犯8月25日回港時，涉嫌「有意圖傷人」被捕，為案中第14名被捕人，警方亦有理由相信，該疑犯是警方近月透過「伏箭」及「天堡」等行動，打擊一個三合會犯罪團夥的黨羽之一。警方感謝內地公安部門協助，直接令正在潛逃的疑犯被帶回港接受法律制裁。黃宇徽表示，「雷霆2025」仍然繼續，三地執法單位會尋求更多執法協助。

▼壁屋懲教員遇襲，2024年11月6日現場案情重組▼



警員將白色條狀物體遞給疑犯協助重組案情，並有一個黑衣人偶模擬受害者。（資料圖片/羅日昇攝）

黑色人偶被搬上行人路。（資料圖片/羅日昇攝）

一名懲教署職員去年底在壁屋監獄外遇襲，警方累計拘捕14人。（資料圖片/梁偉權攝）

一級懲教助理被蒙面漢襲擊

事發在西貢清水灣道壁屋監獄對開，去年11月1日中午，一名駐守上址的一級懲教助理，下班後在對面馬路的巴士站時遇襲，頭部、上肢有6處約5至15厘米不等的裂傷，右手手腕骨折。

一名懲教署職員去年11月1日在壁屋監獄外遇襲，現場遺下大灘血迹。

▼壁屋懲教員遇襲．11月1日案發現場▼



11月1日，事主在壁屋監獄對面的小巴站遇襲。（資料圖片/翁鈺輝攝）