壁屋懲教員遇襲︱25歲男潛逃十月內地落網　共拘14人　2人仍在逃

壁屋監獄一名一級懲教助理，去年11月1日下班後，在監獄對開小巴站被多名男子伏擊受傷。警方先後拘捕13人，分涉「串謀傷人」、「有意圖傷人」及「協助罪犯」，部分人已被落案提堂；警方事後追緝3名在逃人士。



事隔10個月，其中一名25歲在逃疑犯，終在內地公安協助下截獲，昨日（25日）回港後被警方拘捕。消息稱，疑犯有黑社會背景，警方今午（26日）押解疑犯返回壁屋案發現場重組案情及會見傳媒，過程約13分鐘，其間疑犯曾手持模擬武器用的塊狀物。案件目前尚有兩名疑犯在逃。



疑犯被黑布蒙頭、從後腰纏連着手銬的鐵鏈帶落車；兩名探員帶同一個相信代表受害人的黑色人偶公仔到場。（梁偉權攝）

下午約4時15分，探員駕駛一輛白色私家車，載同涉案身穿白色短袖衫、黑色短褲、拖鞋的疑犯到場，他被黑布蒙頭、從後腰纏連着手銬的鐵鏈帶落車，兩名探員左右押解，其中一名探員亦緊握鐵鏈戒備，同時一邊講解，疑犯「手指指」回應。後方另有一輛私家車，據悉是模擬案發當日疑犯所坐的七人車。

約6分鐘後，另兩名探員帶同一個相信代表受害人的黑色人偶公仔到場，並站於一個專線小巴站旁邊。疑犯其後被帶上行人路，走到人偶旁，當時他手持塊狀物，曾有輕微動作，探員則繼續從旁講解。及至下午約4時28分，疑犯被押回車內，全程有探員手持攝錄器材拍攝過程。

另一輛私家車（紅圈），據悉是模擬案發當日疑犯所坐的七人車。（梁偉權攝）

有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽稱，2024年11月1日，一名休班懲教職員下班後，在壁屋監獄外的候車處，被多人以硬物襲擊，身體多處裂傷，手腕骨折。案發後初期，警方拘捕13人，其中8人已被落案起訴，其中7人合共被控一項「串謀有意圖傷人」罪，另外一人被控兩項「協助罪犯」罪，案件將於9月22日於東區裁判法院提訊。黃宇徽表示，控方正尋求將案件交由高等法院原訟庭審訊。

案中一直有3人在逃，包括一名被內地公安截獲、昨日回港的25歲香港男子。該名疑犯被捕後一直被警方扣查，今午被押返現場重組案情。被問到該名疑犯在案中的角色，黃宇徽指，相信他與襲擊有直接關係。警方其後表示，他將被暫控一項「串謀有意圖傷人」罪，明日（27日）上午在觀塘裁判法院提堂。

黃宇徽續指疑犯落網經過，因正值粵港澳三地打擊有組織犯罪的「雷霆2025」行動，內地公安部門因應香港警方早前的警務合作請求，截獲上述潛逃內地的25歲疑犯。昨日（8月25日）回港後，他涉嫌「有意圖傷人」被捕，為案中第14名被捕人。

警方亦有理由相信，該疑犯是警方近月透過「伏箭」及「天堡」等行動，打擊一個三合會犯罪團夥的黨羽之一。警方感謝內地公安部門協助，直接令正在潛逃的疑犯被帶回港接受法律制裁。黃宇徽表示，「雷霆2025」仍然繼續，三地執法單位會尋求更多執法協助。

休班懲教員2024年11月1日在壁屋監獄外遇襲，警方於2025年8月25日再拘捕一名疑犯，8月26日重組案情後，有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽交代案情。（梁偉權攝）

▼壁屋懲教員遇襲，2024年11月6日現場案情重組▼



警員將白色條狀物體遞給疑犯協助重組案情，並有一個黑衣人偶模擬受害者。（資料圖片/羅日昇攝）

黑色人偶被搬上行人路。（資料圖片/羅日昇攝）

一名懲教署職員去年底在壁屋監獄外遇襲受傷。（資料圖片/梁偉權攝）

一級懲教助理被蒙面漢襲擊

事發在西貢清水灣道壁屋監獄對開，去年11月1日中午，一名駐守上址的一級懲教助理，下班後在對面馬路的巴士站時遇襲，頭部、上肢有6處約5至15厘米不等的裂傷，右手手腕骨折。

一名懲教署職員去年11月1日在壁屋監獄外遇襲，現場遺下大灘血迹。

▼壁屋懲教員遇襲．11月1日案發現場▼



11月1日，事主在壁屋監獄對面的小巴站遇襲。（資料圖片/翁鈺輝攝）