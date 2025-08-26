亦園路謀殺｜死者為私煙拆家遺3子女　疑冇錢收偷$400萬貨惹殺機

洪水橋亦園路昨日（25日）揭發謀殺案，一名51歲男子頭傷伏屍橋底；警方拘捕13名男女，動機疑涉及非法活動的金錢糾紛，私煙是調查方向之一。



案件更多內情進一步曝光。消息指，男死者姓曾，育有3名子女，最細年僅11歲。據了解，他為私煙「拆家」，協助同黨送貨。惟他疑「冇錢收」，把心一橫盜取其中一名被捕人價值約400萬元的私煙，因而惹上殺身之禍。



洪水橋亦園路謀殺案，死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。（王譯揚攝）

據了解，51歲姓曾男死者已離婚，育有一名25歲兒子、及兩名分別27歲和僅11歲的女兒，生前獨居於洪水橋新生村一間貨櫃屋。

曾男為兩名私煙賣家運送私煙約6個月，本案其中一名被捕人擁有一批私煙，另一名被捕人和一名在逃疑犯，亦協助分銷私煙。

消息指，曾男因未有收到運送私煙的酬勞，偷去該名私煙擁有人共值約400萬元的私煙。該兩名協助分銷私煙的涉案者得悉後，指派另一疑犯，策劃安排10人伏擊。案中其他被捕人，則涉嫌負責安排車輛輔助犯案，以及安排禁錮死者的地點。

洪水橋亦園路謀殺案，警方至今拘捕13人，部分涉案者仍在逃。（警方圖片）

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几較早前晚上交代案情時表示，死者於昨日凌晨約1時，乘一輛七人車離開新生村住所，不久後被兩車前後攔截，死者下車逃跑，但被私家車上約約10名男子截停，其間兩男持刀指嚇死者，一人更用刀從後襲擊死者頭部，當時死者頭破血流，被兇徒押上七人車帶走，他其後被棄屍於亦園路一橋底。

據了解，死者頭部刀傷長約10厘米，不算太深，但疑傷及血管，且他中刀後被挾持一段時間，懷疑因此失血過多致死。鄧翊几又稱，死者被帶走前，其一名男親友亦在其住所被人帶走禁錮，其後自行鬆綁及報警。據知兇徒曾用該名男親友的手機，聯絡死者詢問其行蹤，伺機行兇。

除被捕13名涉案男女外，警方亦在案發現場附近及土瓜灣，共起回3部涉案車輛。調查顯示，部分兇徒相信潛逃海外。警方會繼續追捕在逃者，並呼籲任何人如目睹事件發生或如有資料提供，可致電3661 3362或24小時熱線5635 0091，聯絡新界北總區重案組第二隊。

▼ 案發後現場情況 ▼



警方鑑證科「罪案現場勘查（CSI）流動實驗室 」車輛到場協助調查。（蔡正邦攝）