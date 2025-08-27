亦園路謀殺｜死者獨居附近貨櫃屋　村民睹「私煙山」藏草叢兩三日

洪水橋亦園路一名51歲姓曾男子，周一（25日）被發現頭傷伏屍橋底。警方經調查懷疑命案涉及私煙利益糾紛，拘捕13名男女。曾男生前獨居洪水橋新生村一間貨櫃屋，《香港01》今日（27日）到該露天貨場了解，可見場內設有多間貨櫃屋。據出入的司機所講，曾男在新冠疫情期間已在此居住，「渾渾噩噩都唔知佢撈咩......好似乜都做」，亦不見有人探望。附近村民則在3個月前見到一處草叢放有「成個山」般高的香煙，相信就是涉案的一批私煙。



死者獨居貨櫃屋

51歲姓曾死者生前獨居於洪水橋新生村一間貨櫃屋，距離棄屍地點亦園路近港深西部公路橋路橋底，僅不足10分鐘車程。《香港01》今日到該露天貨場了解，場主對死者及謀殺案均不作回應，驅趕記者離開，並將剷車打橫攔住貨場出入口。

現場所見場內設有多間貨櫃屋，據出入的司機所講，曾男身形略胖，新冠疫情期間已在此居住，「渾渾噩噩都唔知佢撈咩......好似乜都做」，亦不見有人探望。

村民睹「私煙山」放置兩三天

村民葉先生形容，該處品流「好雜好雜」，3個月前在墳地旁邊的一處草叢，發現一個貨櫃數量的香煙，「成個山」般高，放置了兩三日。他不見有人前來取貨，但懷疑有人在附近看守。有數條煙在搬運期間跌出，被人拾走使用。

據了解，曾男除任職地盤工人，據悉亦為兩名私煙賣家運送私煙約6個月，本案其中一名被捕人擁有一批私煙，另一名被捕人和一名在逃疑犯，亦協助分銷私煙。

消息指，曾男因未收到運送私煙的酬勞，偷去該名私煙擁有人共值約400萬元的私煙。該兩名協助分銷私煙的涉案者得悉後，指派另一疑犯，策劃安排10人伏擊。案中其他被捕人，則涉嫌負責安排車輛輔助犯案，以及安排禁錮死者的地點。

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几昨日（26日）交代案情時表示，死者於周一凌晨約1時，乘一輛七人車離開新生村住所，不久後被兩車前後攔截，死者下車逃跑，但被私家車上約10名男子截停，其間兩男持刀指嚇死者，一人更用刀從後襲擊死者頭部，當時死者頭破血流，被兇徒押上七人車帶走，他其後被棄屍於亦園路一橋底。

據了解，死者頭部刀傷長約10厘米，不算太深，但疑傷及血管，且他中刀後被挾持一段時間，懷疑因此失血過多致死。鄧翊几又稱，死者被帶走前，其一名男親友亦在其住所被人帶走禁錮，其後自行鬆綁及報警。據知兇徒曾用該名男親友的手機，聯絡死者詢問其行蹤，伺機行兇。

除被捕13名涉案男女外，警方亦在案發現場附近及土瓜灣，共起回3部涉案車輛。調查顯示，部分兇徒相信潛逃海外。警方會繼續追捕在逃者，並呼籲任何人如目睹事件發生或如有資料提供，可致電3661 3362或24小時熱線5635 0091，聯絡新界北總區重案組第二隊。

