海關聯區議員、控煙辦房署及關愛隊　巡梨木樹邨宣傳反私煙

香港海關今日（27日）與荃灣區區議員、衞生署控煙酒辦公室、房屋署及社區關愛隊，在梨木樹邨進行聯合反私煙宣傳活動。



海關人員除於屋邨範圍巡查，亦向屋邨保安員、居民及商戶宣傳政府提高私煙相關罪行罰則的修例建議，並鼓勵他們向海關舉報懷疑私煙活動。



海關指，如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。海關呼籲市民，特別是年輕人，切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。

海關會繼續根據風險評估、情報分析和採取從源頭堵截的策略，加強打擊私煙活動。海關亦會加強宣傳教育，提醒市民切勿參與有關私煙的違法行為。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款5萬元。市民可致電衞生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報懷疑派發私煙傳單活動。