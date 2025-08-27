油麻地倫常命案｜父投資失利欠債200萬　疑殺兩子女後𠝹頸尋死

油麻地發生倫常命案。今日（27日）下午3時15分，一名女子報案，指收到補習中心電話稱其8歲兒子缺席，她擔心其丈夫及兒女安危，故報警求助。人員接報趕至金華大廈的涉事單位，消防趕抵破門入內，發現男子受傷浴血，與8歲兒子和3歲女兒均昏迷在寓所內，遂將男子送往伊利沙伯醫院、兩名小童送往廣華醫院搶救，惟兩名小童最終不治，父親留醫情況危殆。案件列作謀殺及企圖自殺。



警方今晚交代案件詳情，指涉案父親投資失利欠債200多萬元，懷疑他殺害子女後用刀𠝹頸企圖自殺，但確實犯案動機和兩名小童死因仍有待進一步調查。



警方趕抵金華大廈調查。（梁偉權攝）

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁表示，涉案40歲男子報稱銷售員，他近期疑因投資失利欠債200多萬元，受很大精神困擾，警方懷疑他殺害8歲兒子和3歲女兒後，用刀𠝹頸企圖自殺。男疑犯右頸有一處15厘米刀傷，兩名死者則無明顯傷勢，但面及額上遺有血斑，或因窒息所致，詳細死因有待驗屍後確定。

程知仁指，案發兩房單位面積約400多呎，疑兇與兩名子女反鎖在單位睡房內，人員到場破門，發現3人平排躺臥在睡床上。單位內檢獲一把約24厘米長的生果刀及兩把𠝹刀，均染有血跡；屋內並未發現明顯打鬥或搜掠痕跡，亦未發現任何特別的藥物或遺書。初步調查顯示，涉事家庭沒有暴力紀錄，疑犯亦無精神病紀錄。疑犯與家人關係良好，直至最近因受債務問題所困，其犯案動機仍在調查當中。

油麻地金華大廈倫常命案，一名40歲男子疑殺害一對分別8歲和3歲子女後，𠝹頸企圖自殺，油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁交代案情。（左朗星攝）

據悉，下午約1時半報案女子與其中一名死者最後聯絡，及至下午3時15分人員破門入內，警方相信兇案於該段時間發生。程知仁表示，該案屬悲劇，呼籲市民無論遇到任何問題，都不應傷害無辜的孩子。遇到困難時，應向親友傾訴，或尋求社工、醫護人員等專業人士的協助。

據了解，40歲姓陳男疑犯與妻子育有兩名分別13歲和8歲的兒子，及一名3歲女兒，一家五口與家傭居於案發單位。較早前，妻子收到教育中心職員通知，指8歲次子缺課，她見狀聯絡丈夫無果，擔心丈夫因欠債而不開心，立刻趕回家，但發現門被鎖上，所以報案。

警方於金華大廈案發單位內調查。（梁偉權攝）

警方於今午3時15分接報，消防員及警察趕到現場破門後，發現陳男與其中兩名子女倒臥屋內，8歲次子及3歲女兒被送往廣華醫院後證實死亡，陳男則昏迷留醫伊利沙伯醫院。現場消息指，警方在案發單位內檢獲一把染血生果刀，男子頸上有刀傷，兩名小童則無表面傷痕。警方將案件列作謀殺及企圖自殺，現交由油尖警區重案組第二隊跟進。

+ 2

社會福利署回覆《香港01》查詢表示，十分關注事件並深感難過，該署社工已聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。據了解，涉案家庭並非社署跟進個案。

社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己或家人的行為。市民如在生活上遇到困難，可向當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署熱線2343 2255尋求協助。

消防趕抵破門入內，發現男子與8歲兒子和3歲女兒昏迷在寓所內，將3人分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院搶救。（左朗星攝）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288