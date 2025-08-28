警國安處帶走林千淦父親到警署助查　林父：斷絕父子關係

警方國安處於7月25日懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」的人士，包括袁弓夷、何良懋及錢寶芬等人，涉嫌干犯《香港國安法》下的「顛覆國家政權罪」。消息指，國安處人員今早（28日）將林千淦的父親，帶到大埔警署協助調查，至中午12時許離開，期間他向傳媒表示：「我同佢（林千淦）斷絕父子關係。」



林千淦父親向傳媒表示與林千淦斷絕父子關係。（黃學潤攝）

被問及為何事到警署協助調查，林父說：「（警方）請我食嘢啫」，並指毋須再回警署助查。

林千淦父親於下午12時許離開大埔警署。（黃學潤攝）

警方早前指，19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」人士，涉嫌干犯《香港國安法》「顛覆國家政權罪」，包括早前已被懸紅100萬元通緝的袁弓夷、何良懋、霍嘉誌及蔡明達，5名被指參與「香港議會選舉籌備委員會」人士及10名「香港議會議員」包括林千淦、錢寶芬、姜嘉偉及張信燕等，法院已應警方申請發出拘捕令。



「香港議會」16人列潛逃者，政府刊憲撤銷特區護照、禁提供資金等措施，包括林千淦、錢寶芬、夏海俊等。（警務處國家安全案件通緝人士及懸紅公告）

保安局局長鄧炳強亦於8月4日行使《維護國家安全條例》的賦權，在憲報刊登公告，指明16名被發出拘捕令正潛逃人士，包括何良懋、霍嘉誌等人，實施多項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」及「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」等，大部分人士會被「撤銷特區護照等」，至於個別人士還會被「暫時罷免董事職位」。