馬鞍山少年被挾持上的士毆劫　跳車脫險受傷　警追至荃灣拘3童黨

撰文： 陳諾希 鄧詠中 郭倩雯 最後更新日期： 2021-03-23 12:10

馬鞍山發生童黨擄人毆劫案，事主報稱被挾持上的士，最終跳車脫險。事發於昨（22日）晚上11時許，16歲姓鄭少年向警方聲稱在馬鞍山利安邨羅馬廣場，懷疑被10名男子襲擊，再被推上一輛的士，當的士駛至馬鞍山繞道時，他掙脫後成功跳車逃脫，但一部約值4500元的手提電話被搶，的士則往荃灣方向逃去。 據了解，警方其後追查至荃灣，發現少年的13歲女朋友，與3名施襲者在鱟地坊一帶出沒，少女供稱乘的士尾隨惡煞至荃灣，並向警員指認3男為涉案人。警方將案件列作襲擊致造成實際身體傷害、非法禁錮及盜竊，拘捕3名少年，正追緝其在逃人士，以及調查案件動機及因由等。

馬鞍山16歲少年經歷驚險晚上，據了解他較早前在網上認識一名13歲姓蕭少女，不久成為情侶。昨（22日）晚上11時許，小情侶於利安邨羅馬廣場約會，突然有多名身穿黑衫黑褲及佩戴口罩的男子出現，有人叫出少年花名後，少年回應後，其中3男即不由分說揮拳打向其面部及頭部，3名惡煞再將少年強行帶上一的士並搶去其手提電話，當的士駛至馬鞍山繞道時，少年成功說服司機停車，他經一番掙脫後成功逃出。少年返回馬鞍山市中心後被巡警發現，終揭發事件。他鼻、口及手受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

衝鋒隊警員接報事件後於荃灣區巡邏，發現3名少年與1少女在荃灣鱟地坊形跡可疑，上前查問下，少女報稱是馬鞍山遇襲少年的女友，並聲稱事發後她乘另一輛的士尾隨惡煞至上址，其後向警員指認3名少年為涉案人，警方將3名介乎15至16歲的涉案少年拘捕。消息稱，被捕少年對施襲一事均三緘其口，他們為何會與遇襲少年的女友在一起，少女為何沒有即時報案，以及各人恩怨等，警方仍要繼續追查。

經調查後，警方將案件列襲擊致造成實際身體傷害、非法禁錮及盜竊，交由沙田警區刑事調查隊第九隊跟進。