以唧車保溫袋圖內地運私煙到港　兩男女遭海關拘捕　囚1年及14周

海關在今年2月和8月，分別偵破兩宗陸路走私香煙案，拘捕一男一女，檢獲共值近131萬元的私煙。涉案男女因處理和管有未完稅香煙，以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（29日）在粉嶺裁判法院分別被判處監禁12個月和14星期。



​

一名37歲本地男子2月24日在沙頭角中英街檢查站，以唧車搬運一批貨物，內藏價值130萬元私煙。（海關提供）

2月24日，海關人員於在沙頭角中英街檢查站截查一名37歲本地男子，他當時正以唧車搬運一批貨物。關員在貨物中的33個紙箱內，檢獲329,400支未完稅香煙，市值共約130萬元，應課稅值共約110萬元。該名男子隨即被捕，他今日因處理未完稅香煙被判處監禁12個月。

此外，海關人員於8月12日，在香園圍管制站截查一名52歲抵港女旅客，在她攜帶的保溫袋內檢獲1,981支未完稅香煙，市值約8,900元，應課稅值約6,500元。該名旅客隨即被捕，她今日因管理未完稅香煙被判處監禁14個星期。

8月12日，香園圍管制站一名52歲抵港女旅客，用保溫袋偷運市值約8,900元私煙到港 。（海關提供）

海關對判刑表示歡迎。判刑反映不論旅客是否屬初犯，亦可能被判處監禁，刑罰具相當阻嚇作用，能反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報私煙活動。