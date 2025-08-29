兩同日曼谷抵港旅客共攜$700萬大麻花　遭海關拘捕起訴明日提堂

香港海關今日（29日）在香港國際機場偵破兩宗旅客販運毒品的案件。關員分別為兩名均從泰國曼谷飛抵本港的男旅客清關時，在他們的寄艙行李內，分別發現有懷疑大麻花藏於真空包裝袋內。海關共檢獲超過30公斤懷疑大麻花，估計市值共約700萬元，



兩名51歲及36歲被捕男子，分別涉嫌攜帶逾20公斤和10公斤大麻花。經調查後，兩名被捕男子已被各控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（30日）在九龍城裁判法院提堂。



香港海關今日（29日）在香港國際機場偵破兩宗旅客販運毒品的案件，共檢獲超過30公斤懷疑大麻花，市值700萬。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。