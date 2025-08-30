文華東方酒店$8萬約會｜男方走數是否詐騙？大律師指需證明有預謀

文華東方酒店8萬元約會事件成為連日城中熱話，警方指31歲女事主昨日（29日）再次到警署報警，經調查後人員同日晚上在將軍澳區以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名23歲姓黃本地男子。不少網民討論究竟男女約會食飯，突然「走數」是否屬於詐騙？



大律師陸偉雄形容二人到餐廳用饍，最終埋單8萬元，事件「耐人尋味」，但難以單憑現有案情判斷男方是否犯法。他提到，若要成功以「以欺騙手段取得財產」檢控男子，需要知道二人關係、約會目的、中間是否有協議、是否有證據顯示男方存心欺騙女方等。他強調，如果男方曾向女方承諾他會繳付所有費用並提議開酒，「如果有咁樣嘅承諾，跟住個男仔『借尿遁』，係個男仔唔啱」，但如果只是女方期待男方找數，未必有足夠證據控告對方，「因為呢個世上無法例話男女出街一定要男生畀錢。」



大律師陸偉雄表示，如要以「以欺騙手段取得財產」檢控男子，需要知道二人關係、約會目的及中間是否有協議等。（資料圖片）

陸偉雄指二人用膳埋單8萬元，認為事件「有內情」，需要知二人的關係是甚麼、到文華酒店約會前是否有任何協議、是否有協議分帳付款或是由其中一方請客，才能判斷男方是否存心詐騙。

陸偉雄指，突然離席有多個原因，例如家中有急事，未有交代付款安排便離開，不能藉此指控其為欺詐。他又舉例，如二人在約會前有共識將會進行不道德交易，豈料最終談不攏，其中一方拂袖而去，也不能因而控告當事人「以欺騙手段取得財產」。因此，他表示必須知道內情：「究竟嗰個男仔係唔係真係有走數嘅嫌疑，呢個我哋好難去決定，我哋唔能夠單憑你走咗，就立刻犯法。」

他提到，如果男方曾向女方承諾他會繳付所有費用並提議開酒，「如果有咁樣嘅承諾，跟住個男仔『借尿遁』，係個男仔唔啱」。他又舉例指，若男方僅向女方提議開酒喝，而沒有說明是由他請客，「又好難一概而論個男仔係呃佢」，因此陸偉雄認為局外人，單憑已知的案情，難以完全知道真相並判斷男方是否犯法。

大律師陸偉雄指，如果為了讓對方對自己好感提升而掩飾自己真實背景，不能以此作為主要證據證明男方存心行騙。（資料圖片／羅君豪攝）

消息指，女方透過Telegram認識一名聲稱任職律師、26至27歲的陳姓男子，但警方經調查後拘捕一名23歲黃姓男子，由此可見男方疑向女方提供虛假個人資料，這是否代表男方存心欺騙女方？

陸偉雄表示：「呢個本身係一啲證據，但呢個唔係結論性嘅證據。」他解釋，如果普通人在網上交友，亦毋須使用真實姓名。另外，如果男方為了提升女方對自己的好感，說謊掩飾自己原來的背景，也不能因此作為主要證據證明男方存心行騙。不過陸偉雄舉例，如果男方曾向女方提出如二人約會吃飯會得到好處，但最終男方說謊欺騙女方約會並「走數」，就能增加證據證明男方存心行騙。所以，他指如果要成功以「以欺騙手段取得財產」檢控，需要有證據顯示男方一早有預謀欺騙女方。

另外，陸偉雄說，8萬元餐飲雙方均有享用，他假設：「如果大家係冇講清楚係邊個畀（錢）。嗰個女仔只係期待男仔會畀，覺得『呢個世上男女出街，當然是男仔畀』，如果有呢種心態，係無足夠證據控告男方。」他續指：「因為呢個世上無法例話男女出街一定要男生畀錢。」

31歲女子在文華東方酒店中菜廳與一名男子約會，不料飯後男方「借尿遁」，女事主唯有急召朋友到場代付8萬元帳單。（資料圖片/李家傑攝）

警方稱，本周四（28日）晚上接獲一名31歲本地女子報案，指於網上認識一名男子，二人相約到中環干諾道中一酒店用膳。餐後該名男子聲稱往如廁，惟女事主其後發現他已經離開酒店，且並未支付8萬元的賬單，於是報警求助。不過女事主其後表示毋須警方進一步協助，當時案件列求警協助。

昨日（29日）女事主再次到中區警區報案，案件由中區警區刑事調查隊第五隊人員接手調查。人員同日晚上於將軍澳區以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名23歲本地姓黃男子，並檢獲被捕人懷疑犯案時穿着的衣物，被捕人現正被扣留調查。

文華東方酒店中菜廳「文華廳」，其中一款套餐索價每位2,388元，包括原隻鮑魚、官燕等高價菜式。（文華東方酒店網頁）

消息指，女事主一年前透過網上平台Telegram出席一個活動，其間認識自稱任職律師的男子，雙方於周四（28日）晚上在文華東方酒店中菜廳約會，不料男方飯後「借尿遁」逃去無蹤。女事主唯有急召朋友到場，代為支付8萬元巨額帳單脫困。她一度認為受騙，並報警求助。

而這場「天價」約會的菜單及後曝光，網上流傳據知為該頓晚飯的單據，見到兩人點了兩份共值4,000多元、有鮑魚、官燕等高級菜式的套餐外，還開了一支價值逾7萬元的法國頂級香檳。

由網上流傳單據的照片可見，兩位套餐共值4,776元，而翻查文華東方酒店文華廳的「極品譽宴」菜單，套餐收費每位2,388元，兩份正好是4,776元。套餐9道菜包括前菜、紅燒頂級官燕、原隻飽魚、東星斑件、和牛粒、菜、粉飯和兩道甜品。

帳單上還有收費合共200元的兩份10年普洱，但令這餐晚飯價錢衝破8萬元，還要靠一瓶開價71,800元的法國頂級香檳——2002年Krug Clos d'Ambonnay。

網上流傳涉事帳單，顯示二人享用了一支索價逾7萬元的法國頂級香檳。（網上圖片）

資料顯示，Clos d’Ambonnay佔地值0.68公頃，位於昂博奈（Ambonnay）的中心地帶，是香檳產區最著名的黑皮諾（Pinot Noir）葡萄種植村之一。用於釀製2002年Krug Clos d'Ambonnay的黑皮諾葡萄，於該年9月21日採收，合共產出4,743樽香檳，每樽都有獨立編號。

帳單顯示，開單時間為昨晚7時04分，結帳時間為晚上9時29分，連同加一服務費，收費合共84,453.6元。

一名女子在文華東方酒店中菜廳與一名男子約會，不料飯後男方「借尿遁」。（資料圖片/李家傑攝）