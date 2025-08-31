警暑假大掃毒拘418人最細13歲　檢值$1.7億毒　依托咪酯顯著飆升

警方毒品調查科聯同各總區人員，暑假期間（7月13日至8月30日）在全港展開代號「捍衛者（TAILBACKER）」行動，針對涉及毒品的犯罪大規模執法，共偵破303宗毒品案件，拘捕328男90女（13至73歲），包括11男6女未成年兒童，他們涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「經營毒窟」及「管有第一部毒藥」等罪，部分被捕人已被落案起訴。



行動中，人員共檢獲338公斤不同種類懷疑毒品，總市值約1.7億元，包括約115公斤懷疑可卡因、約110公斤懷疑大麻、約4.9公升懷疑液態「依托咪酯（俗稱太空油）」和超過2,700粒懷疑含有「依托咪酯」的煙彈，另有海洛英、氯胺酮（K仔）及「冰」毒等。檢獲的懷疑含有「依托咪酯」毒品數量，亦較去年同期同類型行動中顯著上升。



警方表示，高度關注青少年涉及毒品犯罪的情況，並重點打擊毒販利用青少年進行販毒活動的不法行為。調查顯示，有毒販以微薄報酬利誘青少年參與運毒及銷售工作，並企圖將法律責任轉嫁予青少年。其中一名被捕的13歲男童，涉嫌被利誘販運4粒懷疑含有「依托咪酯」的煙彈；另一名被捕14歲女童，亦被發現販運約180克懷疑氯胺酮、約150克懷疑可卡因及約80克懷疑「冰」毒。



警方暑期期間全港大規模掃毒，拘捕418人（13至73歲），其中17人未成年；並檢獲338公斤不同種類的懷疑毒品，總市值約1.7億元。（警方圖片）

警方強調，使用「依托咪酯」會引致嚴重健康問題，包括噁心嘔吐、血壓急降，甚至造成不可逆轉的神經系統損傷。市民切勿因一時好奇而濫用藥物，以免危及自身健康與安全。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，製造、販運及管有危險藥物（包括「依托咪酯」）均屬嚴重刑事罪行。一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。而針對蓄意利用、教唆或引誘青少年參與販毒活動的幕後毒販，警方必定不遺餘力追查，並會援引《危險藥物條例》第56A條向法庭申請加重刑罰。

除了持續強力執法外，警方深信預防教育亦至關重要。毒品調查科將繼續積極推行包括「禁毒領袖學院」及「禁毒活動劇場」等多元化宣傳教育項目，致力向青少年灌輸正確的禁毒知識及價值觀。警方呼籲青少年時刻保持警覺，堅決拒絕毒品誘惑，切勿因一時之利而以身試法。家長則應多關心子女的社交圈子及日常動向，防止不法分子趁機誘騙年輕人參與非法活動。

市民如發現任何毒品活動，請立即致電警方的毒品舉報熱線2527 1234或「依托咪酯」舉報熱線6629 2966。

警方將持續採取情報主導的執法行動，於聖誕節、農曆新年及復活節等長假期加強執法，全面打擊毒品罪行。警方亦將繼續貫徹執法與教育並重的策略，與社會各界攜手合作保護青少年，共建無毒社區。