青年非禮12歲女童　堅稱因無做家務等被誣告　官斥無悔意判教導所

青年涉隔著胸圍和內褲觸摸12女童的胸及私處約10分鐘，卻辯稱因曾在洗手間吸煙及無做家務等而被誣告，惟裁判官認為被告所提的僅瑣碎小事，若因這些事而誣告，認為不合常理，早前裁定他非禮罪成，案件今（22日）在九龍城裁判法院判刑。辯方求情指，被告維持無辜的說法。裁判官斥被告毫無悔意，判被告入教導所。



男被告Y，18歲。被控一項非禮罪，指他於2022年8月至2024年7月的某日非禮案發時12歲的女童X。法庭命令不能公開被告與女童關係，及女童與其母的住處及身份等任何能識別她們的資料。

被告Y在九龍城法院被裁定非禮罪成，判入教導所。(資料圖片)

被告稱無做家務遭投訴

案情指，被告Y平日會居於青年旅舍，有時會到女童X的住處。女童投訴在案發期內，曾遭被告隔著衣服摸胸及私處，從而作出投訴，最後報警。被告卻稱，因他曾在女童住處的洗手間抽煙，亦被指未有做家務，女童與其母不喜歡他上單位，故作出誣告。

裁判官早前在裁決時指，被告所提到的只是瑣碎小事，認為女童其母毋須就此誣告他，認為說法不合常理，反之女童的口供直接清晰，信納其說法並裁定被告非禮罪成。

被告維持無辜說法

辯方今求情指，被告維持自己無辜的說法。表明不想入教導所，又引述被告的求情信稱他年輕時曾誤入歧途，會尊重法庭判決，不會放棄人生。

官指撫摸10至15分鐘案情嚴重

裁判官判刑時指，事主案發時年僅12歲，被告觸摸她的胸部和私處約10至15分鐘，性質嚴重。被告毫無悔意，考慮求情等因素，決定判被告入教導所。

案件編號：KCCC 2942/2024