女子港鐵疑遭非禮　報警阻男子逃走　發文：做咗人生最勇敢嘅決定

網上社交平台Threads流傳一則帖文及短片，帖中女事主指昨日（1日）下午在港鐵車廂內，遭一名男子在上落車人潮中以手觸摸臀部非禮，她不值男子所為，即場喝問對方「摸乜野？」豈料男子竟說是事主「將個pat pat（臀部）挨落佢度」。事主最終決定報警，並一路阻上男子離開現場，她形容自己「做咗人生最勇敢嘅決定」。

事件曝光後，引起大量網民關注與熱議，多名網民大讚事主勇敢，「你好勇敢，雖然唔知警察會唔會落charge（落案起訴），但你保護自己係啱嘅」、「勇敢，小妹妹你應該挺身保護自己」。



涉事中年男子試圖離開現場，女事主尾隨，期間雙方發生口角。(hk_007700 Threads影片截圖)

事主在文中表示，事發於昨日（1日）下午2時許，當時車廂內「都幾鬆動，唔會人貼人」，但一名男子在落車時貼近她的身體，並把手向上移動，觸碰其臀部。事主隨即質問對方：「你摸乜嘢啊？我女仔黎㗎？」但該名男子一路反駁一路試圖離開現場，幸港鐵職員及時介入截停。女事主其後前往警署錄取口供。

從事主上載的影片可見，涉事中年男子試圖離開現場，女事主尾隨，期間雙方發生口角，中年男不停否認指控，又指：「我做錯就我梗係跪喺度都得啦，你都離哂譜嘅！你咁樣啲差佬咪好忙？報警。」女事主回應指：「叫警察嚟囉！唔該港鐵職員報警！佢啱啱掂到我私人部位」。

中年男不停否認指控。(hk_007700 Threads影片截圖)

中年男子繼續試圖離開，又稱對指控感到莫名奇妙，女事主就著他不要離開，待警察到場調查，中年男高聲反駁：「我都覺得莫名其妙，我點解唔走？我都無做錯事，你話就得㗎喇？」其後更反駁指：「你話就得架啦，我夠話你搶我錢，我睇到你隻手潛落我個袋到攞錢。」

事主一直尾隨男子走落大堂，並再次叫男子：「大家等警察嚟調查吓。」但男子不為所動：「我唔會睬你㗎，你傻㗎！」女事主亦不甘示弱，指：「梗係啦，因為你身有屎，港鐵有cam （閉路電視）㗎！」片段就此完結，但事主上載的另一張相片可見，男子最終被截停。

中年男高聲反駁「我點解唔走？我都無做錯事，你話就得㗎喇？」(hk_007700 Threads影片截圖)

港鐵職員及時介入截停，女事主其後前往警署錄取口供。(hk_007700 Threads)

事件曝光後，引起大量網民關注與熱議。多名網民大讚事主勇敢，「你好勇敢，雖然唔知警察會唔會落charge（落案起訴），但你保護自己係啱嘅」、「勇敢，小妹妹你應該挺身保護自己」。

有人亦呼籲，若遇到有關事情，應主動向受害人伸出援手，「唔該大家呢啲情況就幫吓手，其實一個女仔被非禮，真係好無助的，我都同咗我男友講，如果遇到呢啲事一定要去幫女仔捉人」。

港鐵回覆查詢指，根據記錄，昨日（1日）下午約2時半，羅湖站車站職員收到一名女乘客求助，表示在列車上被另一名男乘客非禮。車站職員隨即協助報警，並陪同雙方留在車站等候警員到場，案件其後交由警方跟進。