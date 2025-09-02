油塘64歲男子失蹤　遺體兩日後鯉魚門尋回

【9月3日22:31更新】鯉魚門對開海面今日發現浮屍，消防將遺體撈上岸，警方經調查後證實死者為失蹤事主。



【9月2日23:03】警方呼籲市民提供一名失蹤男子的消息。64歲姓薛男子於昨日（9月1日）下午在油塘崇信街與鯉魚門徑交界最後露面後，便告失蹤，其家人同日向警方報案。

事主身高約1.6米，體重約60公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿深藍色外套、黑色上衣，軍綠色長褲及黑色運動鞋。

任何人如有事主的消息或曾見過他，請致電2860 1040或9886 0034，或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

