古洞地盤意外｜26歲男工墮斃　有利：暫停涉事工序　檢視地盤安全

古洞北第19區公屋地盤今早（4日）發生奪命工業意外，一名26歲鐵模男工飛墮平台身亡。地盤承建商「有利建築」回覆查詢時表示，對意外深感哀痛，並向死者家屬致以最深切的慰問。事發後，公司已即時通知房屋署、勞工處及警方，並會全力配合有關部門的調查。涉事工序已暫停，地盤將會進行全面的安全檢視。



有利續指，將確保死者家屬獲得法例下的應有保障，並會提供額外的人道協助。安全是公司一貫最重視的核心，會進一步檢討和加強安全措施，防止同類事件再次發生。



現場為古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤。（蔡正邦攝）

案發於今日（4日）早上10時36分，警方接報指，古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤，一名男工人在外牆一冷氣機位平台進行維修工作期間，從約15米高墮下平台。26歲姓鍾男事主頭部重創，昏迷由救護車送往北區醫院搶救後，早上11時46分宣告不治。

警方將案件列作「工業意外」跟進，初步相信事主在鐵籠裝螺絲時，從7樓高的位置墮下2樓平台。警方將安排驗屍確定死因。

工友事後趕到醫院。（蔡正邦攝）

工業傷亡權益會事後往醫院協助家人，總幹事蕭倩文表示，死者從事鐵模工作已有數年，去年開始受僱於事發地盤，促請承建商及房屋署盡快調查事故起因，避免同類事件再次發生，並與家屬妥善商討恩恤安排。她指出建造業由1月至今發生至少10宗死亡事故，其中5宗涉及高處墮下，情況一如以往地嚴重，希望政府各部門關注檢討，減少意外發生。

醫院可見，3名房屋署人員趕抵了解，當中包括房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉。勞工處表示，事發後已即時派員到現場，正就意外原因展開調查。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者從事鐵模工作已有數年，去年開始受僱於事發地盤，促請政府盡快調查事故起因，避免同類事件再次發生。（蔡正邦攝）

救援人員及警方接報趕抵。（讀者提供）