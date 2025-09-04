古洞地盤墮斃｜勞工處：死者在外牆裝金屬模具　承建商暫停該工序

古洞北第19區公屋地盤今早（4日）的奪命工業意外，年僅26歲的鐵模男工墮斃。房屋署指事主在外牆冷氣機平台失足，要求承建商「有利建築」交詳細的調查報告。勞工處晚上就慘劇深表難過，指事發時該男工在外牆安裝金屬模具，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止進行相關工序。



現場為古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤。（蔡正邦攝）

勞工處表示，高度關注是次致命工作意外。意外中，一名男工在一興建中樓宇的外牆安裝金屬模具期間從高處墮下，送院後證實不治。對於有工友身故，處方十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處事後即時派員到場調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤內進行金屬模具裝嵌工序，直至信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。處方正調查意外成因，查找有關持責者的法律責任及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

工友事後趕到醫院。（蔡正邦攝）

為防止工人在高處工作時墮下，勞工處提醒僱主必須採取適當的安全措施，包括向工人提供適當的工作平台，並確保他們工作期間正確使用該些工作平台。如未能切實可行地提供工作平台，亦應為工人提供合適的全身式安全帶，並需持續繫於適當及穩固的繫穩點或獨立救生繩及防墮系統上，以保障工人高處工作安全。

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，最高可被判罰款1,000萬元及監禁兩年。

就今日的意外，勞工處會於日內透過其「職安健2.0」流動應用程式、網頁及電子郵件發放「職安警示」，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

房屋署早前回覆查詢時表示，非常關注今次事故，對工友的離世深感難過，並深切地向死者家屬表示慰問。有關地盤為香港房屋委員會（房委會）於古洞北第19區一期的公營房屋項目，現正進行上蓋工程。據了解，發生意外時，工友站在外牆的冷氣機平台上，疑因失足由7樓跌落1樓簷篷而引致嚴重受傷，送院後死亡。

事故發生後，地盤人員已即時召喚救護車將工友送院，承建商有利建築已即時暫停有關工程，房屋署總建築師及駐地盤人員已立即到達現場及跟進。房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉及助理署長王國興，隨後亦已趕往醫院了解及慰問家屬。

勞工處、警方及消防處亦隨即到場跟進，事故原因仍在調查當中，房屋署會全力配合勞工處和警方的調查。房屋署會立即檢視其他房委會地盤類似工序的安全情況。同時，會馬上安排與承建商進行會面，要求承建商提交詳細的調查報告，以及將要加強的安全管理措施，以防止類似的事故發生。

房屋署必定會嚴肅跟進事件，並根據調查結果對承建商採取適當的處分。房屋署亦要求承建商即時向涉事工友的家屬提供所需的一切協助。

救援人員及警方接報趕抵。（讀者提供）

地盤承建商「有利建築」則表示，對意外深感哀痛，並向死者家屬致以最深切的慰問。事發後，公司已即時通知房屋署、勞工處及警方，並會全力配合有關部門的調查。涉事工序已暫停，地盤將會進行全面的安全檢視。

有利續指，將確保死者家屬獲得法例下的應有保障，並會提供額外的人道協助。安全是公司一貫最重視的核心，會進一步檢討和加強安全措施，防止同類事件再次發生。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者從事鐵模工作已有數年，去年開始受僱於事發地盤，促請政府盡快調查事故起因，避免同類事件再次發生。（蔡正邦攝）

案發於今日（4日）早上10時36分，警方接報指，古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤，一名男工人在外牆一冷氣機位平台進行維修工作期間，從約15米高墮下平台。26歲姓鍾男事主頭部重創，昏迷由救護車送往北區醫院搶救後，早上11時46分宣告不治。

警方將案件列作「工業意外」跟進。消息稱，初步相信事主裝螺絲時，從7樓高的位置墮下至1樓平台。警方將安排驗屍確定死因。

工業傷亡權益會事後往醫院協助家人，總幹事蕭倩文表示，死者從事鐵模工作已有數年，去年開始受僱於事發地盤，促請承建商及房屋署盡快調查事故起因，避免同類事件再次發生，並與家屬妥善商討恩恤安排。她指出建造業由1月至今發生至少10宗死亡事故，其中5宗涉及高處墮下，情況一如以往地嚴重，希望政府各部門關注檢討，減少意外發生。