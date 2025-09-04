古洞地盤男工墮斃｜房署：有利即時暫停有關工程　要求交詳細報告

古洞北第19區公屋地盤今早（4日）發生奪命工業意外，一名26歲鐵模男工飛墮平台身亡。房屋署表示，非常關注今次事故，對工友的離世深感難過，並深切地向死者家屬表示慰問。承建商「有利建築」已即時暫停有關工程，房屋署會立即檢視其他房委會地盤類似工序的安全情況，並要求承建商提交詳細的調查報告，根據調查結果對承建商採取適當的處分。



「有利建築」則指，涉事工序已暫停，地盤將會進行全面的安全檢視；將確保死者家屬獲得法例下的應有保障，並會提供額外的人道協助。



現場為古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤。（蔡正邦攝）

房屋署表示，非常關注今次事故，對工友的離世深感難過，並深切地向死者家屬表示慰問。有關地盤為香港房屋委員會（房委會）於古洞北第19區一期的公營房屋項目，現正進行上蓋工程。據了解，發生意外時，工友站在外牆的冷氣機平台上，疑因失足由7樓跌落1樓簷篷而引致嚴重受傷，送院後死亡。

事故發生後，地盤人員已即時召喚救護車將工友送院，承建商有利建築已即時暫停有關工程，房屋署總建築師及駐地盤人員已立即到達現場及跟進。房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉及助理署長王國興，隨後亦已趕往醫院了解及慰問家屬。

勞工處、警方及消防處亦隨即到場跟進，事故原因仍在調查當中，房屋署會全力配合勞工處和警方的調查。房屋署會立即檢視其他房委會地盤類似工序的安全情況。同時，會馬上安排與承建商進行會面，要求承建商提交詳細的調查報告，以及將要加強的安全管理措施，以防止類似的事故發生。

房屋署必定會嚴肅跟進事件，並根據調查結果對承建商採取適當的處分。房屋署亦要求承建商即時向涉事工友的家屬提供所需的一切協助。

工友事後趕到醫院。（蔡正邦攝）

地盤承建商「有利建築」回覆查詢時表示，對意外深感哀痛，並向死者家屬致以最深切的慰問。事發後，公司已即時通知房屋署、勞工處及警方，並會全力配合有關部門的調查。涉事工序已暫停，地盤將會進行全面的安全檢視。

有利續指，將確保死者家屬獲得法例下的應有保障，並會提供額外的人道協助。安全是公司一貫最重視的核心，會進一步檢討和加強安全措施，防止同類事件再次發生。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者從事鐵模工作已有數年，去年開始受僱於事發地盤，促請政府盡快調查事故起因，避免同類事件再次發生。（蔡正邦攝）

案發於今日（4日）早上10時36分，警方接報指，古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤，一名男工人在外牆一冷氣機位平台進行維修工作期間，從約15米高墮下平台。26歲姓鍾男事主頭部重創，昏迷由救護車送往北區醫院搶救後，早上11時46分宣告不治。

警方將案件列作「工業意外」跟進。消息稱，初步相信事主裝螺絲時，從7樓高的位置墮下至1樓平台。警方將安排驗屍確定死因。

工業傷亡權益會事後往醫院協助家人，總幹事蕭倩文表示，死者從事鐵模工作已有數年，去年開始受僱於事發地盤，促請承建商及房屋署盡快調查事故起因，避免同類事件再次發生，並與家屬妥善商討恩恤安排。她指出建造業由1月至今發生至少10宗死亡事故，其中5宗涉及高處墮下，情況一如以往地嚴重，希望政府各部門關注檢討，減少意外發生。

醫院可見，3名房屋署人員趕抵了解，當中包括房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉。勞工處表示，事發後已即時派員到現場，正就意外原因展開調查。

救援人員及警方接報趕抵。（讀者提供）