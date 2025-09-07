尖沙咀墮窗毀車｜鋁窗疑由豪宅「名鑄」墮下　警拘工程公司負責人

尖沙咀今早（7日）突有鋁窗從天而降，直插一輛停泊在加拿分道的私家車車頂天窗，車主當時身處數米外，有驚無險。警方表示，經調查後，拘捕一名姓陳（54歲）男子，他涉嫌「容許物件從高處墮下」，現正被扣留調查。



消息稱，該扇鋁窗由毗鄰河內道18號豪宅「名鑄」墮下，被捕男子則為一間工程公司的負責人。案件交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。



網上圖片可見，私家車遭鋁窗戶直插車頂。（Edward Tsang/ 車cam L（香港群組））

網上圖片可見，涉事私家車停泊在街錶位，鋁窗直插車頂。有網民在網上發帖呼籲：「打風期間，大家拍（泊）街錶嘅都要小心，尤其是七月」。

車主何先生則表示，事發時不在車內，在附近用胳時見咪錶位差不多夠鐘，折返入錶之際，在座駕數米外驚聞一聲巨響，「嘭一聲就跌落嚟！」他指，購入愛車約兩年，慶幸「個人冇事囉叫做」。據他所知，有一名非華裔人士被玻璃擦傷，但已自行離開。

