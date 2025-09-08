有片｜香港快運客機降落後發生偏離　疑撞跑道旁指示牌　無人受傷

今日（8日）上午10時46分，警方接獲報案，指由北京大興國際機場抵港的香港快運航班編號UO235，在降落後懷疑撞到草坪，起落架曾一度冒煙。救援人員到場後，未見有煙，事件中初步無人受傷，機場已安排巴士接載乘客離開。



機管局表示，涉事班機於北跑道降落後滑行時懷疑撞到跑道旁的指示牌。受事件影響，北跑道一度需要關閉，至中午12時15分重開。



香港快運北京抵港航班降落後偏離，懷疑撞向草坪起落架冒煙，航機停留在滑道上，乘客及機組人員沒有受傷，由機場穿梭巴接走。（Lee K Ho／香港機場實況討論區）

香港快運航空（香港快運）回覆指，今日（9月8日）由北京大興（PKX）前往香港（HKG）的航班UO235，在香港國際機場安全降落後發生偏離。航機其後停留在滑道上，機組人員依照標準作業程序處理，與地勤人員協調，確保乘客可安全有序地離開機艙。

機上共有137名乘客及機組人員，並無接獲任何乘客的受傷報告。機組人員已為乘客提供必要協助，並持續向乘客提供最新資訊。香港快運強調乘客與機組人員的安全是首要考量，對造成的任何不便深表歉意，並感謝乘客的耐心與體諒。

