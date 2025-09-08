塔巴打風│8號風球邊區最大風？1地點最強陣風時速134公里超誇張

【塔巴／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／暴雨警告】熱帶氣旋塔巴影響香港，天文台星期日（9月7日）晚上9時20分改發8號風球。天文台今早（8日）10時45分表示，塔巴正移入廣東內陸並將逐步遠離香港，預料本港普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午1時10分改發三號強風信號，這意味打工仔有至少半天「風假」。

8號風球影響期間，本港平均風速每小時63公里或以上。到底本港哪區最大風？你所住地區平均風速多少？即看最新數據！



按平均風速（為十分鐘平均風速，下同）比較，昨晚9時截至今早10時期間，長洲、橫瀾島、塔門均為本港最大風地點之一，平均風速可達每小時80公里或以上，而昂坪在今早平均風速可達每小時70公里或以上。上述地點錄得較高平均風速紀錄的時間均集中在今早5至8時期間。

天文台在考慮是否發出3號和8號信號時，會參考8個參考測風站的風力資料。這8個測風站中，截至今早10時，長洲所錄風速最高，十分鐘平均風速最高曾錄每小時84公里，最高陣風風速曾高達每小時117公里。

8個參考測風站：赤鱲角、長洲、啟德、流浮山、西貢、沙田、打鼓嶺、青衣



昨晚9時截至今早10時期間，有4個測風站最高陣風曾超過每小時100公里，其中昂坪今早8時最高陣風風速高達每小時134公里，以及長洲（最高時速117公里）、橫瀾島（最高時速101公里）、塔門（最時速小時100公里）。