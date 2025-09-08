為兩殘疾院舍裝設備　伺機偷裝礦機挖加密幣　兩工程男涉偷電落網

深水埗及秀茂坪揭發罕見「偷電」案，同一機構兩間殘疾人士院舍，近期網絡不尋常地緩慢，經檢查後竟發現有人在假天花，偷裝合共8部加密貨幣挖礦機。警方經調查後，拘捕兩名工程公司員工，相信他們為院舍安裝智能設備時，伺機盜用院舍網絡及電力系統加設挖礦機，以挖掘加密貨幣，令院舍每月電費大增約8,000至9,000元。消息稱，事件涉及香港耀能協會轄下院舍，《香港01》正向香港耀能協會查詢。



有工程公司員工涉嫌為殘疾人士院舍安裝智能設備時，乘機偷加密貨幣挖礦機，並連接院舍網絡及電力系統，盜取電力。相關挖礦機被藏於假天花內。（警方圖片）

深水埗警區上周四（4日）接獲一間殘疾人士院舍報案，指近月院舍網絡有不尋常緩慢現象，IT部門檢查後發現，有不法分子於該院舍的假天花內，安裝5部加密貨幣挖礦機；同一機構另一間位於秀茂坪區的院舍，亦發現同類的網絡緩慢現象，檢查後亦發現假天花內亦，被偷裝3部挖礦機。

警方經深入調查及分析後，揭發有工程公司於今年8月，為院舍安裝智能門鎖等設備，乘機將加密貨幣挖礦機連接至院舍的網絡和電力系統，用作挖掘加密貨幣。相關機器需要穩定的網絡連接，以及非常龐大的電力供應，以維持24小時運作。警方調查顯示，約於8月期間，院舍每月電費增加約8,000至9,000元。

深水埗警區科技及財富罪案組偵緝督察伍梓穎表示，警方於接報翌日迅速採取拘捕行動，在旺角區及深水埗區，以「竊取電力」罪拘捕兩名分別32及33歲的本地男子。據了解，兩名被捕人均為涉事工程公司員工，在該公司已工作數年；相關挖礦機每部價值約數千元，警方仍在調查不法分子是否已成功挖取到加密貨幣。

有工程公司員工涉嫌為殘疾人士院舍安裝智能設備時，乘機偷裝加密貨幣挖礦機，連接院舍網絡及電力系統，盜取電力。警方拘捕兩名涉案男子，並檢獲多部挖礦機（圖）和火牛等證物。（林振華攝）

警方呼籲市民，委託工程公司裝修或安裝設備時，應安排相關人員留意安裝過程，以防不法之徒乘機安裝裝置，令市民蒙受損失。市民亦應多留意電費和網絡使用量，若發現不尋常變動，應立即檢查或通知警方。

深水埗警區科技及財富罪案組偵緝督察伍梓穎交代案情。（林振華攝）

警方強調，「竊取電力」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人無適當權限而不誠實地使用電力，即屬違法，一經定罪最高可被判監5年。