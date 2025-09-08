塔巴風球｜薄扶林道塌十多米大樹嚇煞司機 來回全封多條巴士改道
撰文：凌逸德
強烈熱帶風暴「塔巴」逐漸遠離香港，惟傍晚6時許三號強風信號生效期間，港島薄扶林道近薄扶林公園斜坡一棵高約12米、直徑約30至40厘米的大樹倒塌，壓住4條行車線。消防接報後到場協助清理，亦有工人在場協助將鋸下的樹幹切件運走。至晚上9時許，現場壓住北行兩條行車線的的樹枝已大致清走，但道路尚未解封。
受塌樹影響，薄扶林道來回方向近薄扶林花園的全線封閉，交通繁忙；運輸署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。受影響城巴第30X、33X、4、40、40M、7、90B、91、970、970X、973、A10號線須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。
有網上片段顯示，有電單車駛經事發路段，鐵騎士看見巨樹壓路，不禁驚叫「好恐怖呀！」，又指幸好僅餘的馬路足夠其電單車能通過。片中見到前方另一輛專線小巴，半邊車身要駛上行人路，才可繞過事發位置繼續前行，但前面不遠處的行人路上，有消防員正在工作，險象環生。
