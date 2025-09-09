警「舉劍者」網絡安全研討會暨桌上演練　冀全運會前強化網絡韌性

警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）今日（9日）在警察總部，舉辦代號「舉劍者」的網絡安全研討會暨桌上演練，旨在於第十五屆全國運動會（十五運會）及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）賽前，強化相關持份者的網絡韌性、通報協調及即時應變能力。



警務處網絡安全及科技罪案調查科9月9日在警察總部，舉辦代號「舉劍者」的網絡安全研討會暨桌上演練。網罪科總警司林焯豪（前排中）與其他嘉賓及參與者於跨界別桌上演練合照。（警方提供）

警務處助理處長（刑事）鍾詠敏在致辭時表示，今屆全運會和殘特奧會由粵港澳三地共同承辦，意義重大，香港作為承辦城市，有責任及能力鞏固網絡安全防線，讓比賽能安全、有序及穩妥地進行。

警務處網絡安全及科技罪案調查科9月9日在警察總部，舉辦代號「舉劍者」的網絡安全研討會暨桌上演練。警務處助理處長（刑事）鍾詠敏在活動上致辭。（警方提供）

是次研討會以過往大型體育活動面對的網絡威脅及部署方案為主題，邀請業界翹楚分享本地及海外案例與實務做法，內容涵蓋防範釣魚與虛假購票網站、網站安全、系統入侵防護，以及社交平台帳戶保安等，藉此提升持份者的網絡安全意識。

警務處網絡安全及科技罪案調查科9月9日在警察總部，舉辦代號「舉劍者」的網絡安全研討會暨桌上演練。（警方提供）

桌上演練則採用一體化情境，模擬賽前大會及相關持份者收到惡意及虛假信息、其官網或關聯頁面被劫持，以及重要基礎設施遭受網絡攻擊等。參與者在演練中進行事件分析研判、跨機構通報，以及復原操作，以更清楚掌握不同攻擊的潛在影響與應對流程。

是次研討會與桌上演練共有超過30個部門、單位及機構，逾百名代表參與，包括全國運動會香港賽區統籌辦公室、場館營運方、多個政府部門、運輸和公共事業機構及相關體育總會等。活動圓滿舉行，充分體現跨界別協作的重要性。

警務處表示，將與各持份者保持緊密聯繫，為即將舉行的十五運會做好準備，確保賽事順利舉行。