呃車手獎｜4男女涉用假醫生紙騙交通意外傷亡援助金 囚6至10個月
撰文：凌逸德
出版：更新：
警方早前接獲社會福利署轉介，指懷疑有不法分子利用偽造文件申請「交通意外傷亡援助金」（援助金）。商業罪案調查科人員經深入調查後，2024年10月拘捕3男1女本地人（22至25歲），他們涉嫌「企圖欺詐」。調查顯示，被捕人懷疑於2024年4月至7月期間，多次向相關部門遞交偽造的交通意外病假證明以騙取援助金，申領金額共約43萬元。據了解，有關申請並沒有獲批。
經徵詢法律意見後，被捕人於今年7月及8月，分別被起訴「企圖欺詐」罪。案件於8月26日在東區裁判法院提堂，被捕人承認有關控罪，今日（9月9日）被東區裁判法院裁定罪名成立，分別被判處監禁6至10個月。
警方重申，騙取援助金屬嚴重罪行，可根據《盜竊罪條例》（第210章）被起訴，一經定罪，最高可被判入獄14年。
