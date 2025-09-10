海關截赴韓國遠洋船　檢$1.4億走私醫療儀器、烈酒、瀕危鯊魚皮等

海關偵破一宗大型海路走私案。今年8月26日，海關截獲一艘準備前往韓國的遠洋船，鎖定當中兩個海運貨櫃，其報稱載有液晶顯示屏及電子配件，惟X光影像有可疑，最終搜查後發現有受管制的鯊魚皮、電子產品、高階電子零件、烈酒及醫療儀器等，市值高達$1.4億。



海關截獲一艘往韓國遠洋船，檢1.4億元走私貨物。（蔡正邦攝）

+ 1

今年8月26日，海關港口及海域科與有組織罪案調查科展開聯合行動，鎖定一艘準備前往韓國的遠洋船上，兩個報稱載有液晶顯示屏及電子配件的海運貨櫃，進行X光檢查時發現可疑影像。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察阮嘉賀指，X光影像顯示貨櫃內的貨物顏色深淺不一，顯示貨物密度有所不同。同時貨物形狀與報稱物品亦不同，人員從影像判斷貨櫃內有玻璃瓶；其餘貨物亦非常雜亂，海關因此懷疑藏有走私貨物。關員其後發現相關貨物為受管制的鯊魚皮及烈酒。

貨櫃X光影像顯示，黃圈位置呈現為綠色，反映貨物密度比較低。紅圈位置貨物的形狀則與報稱物品不同。呈玻璃瓶狀物體。（蔡正邦攝）

經海關人員初步點算，檢獲超過70板未列艙單貨物，包括懷疑受管制的鯊魚皮、電子產品、高階電子零件、烈酒及醫療儀器等，市值超過1.4億港元。經漁農自然護理署初步檢查後，證實檢獲的鯊魚皮，屬《保護瀕危動植物物種條例》所列明的瀕危物種，案中亦沒人能向香港海關出示相關貨物的進出口許可證，海關會循進出口受管制瀕危物種角度深入調查。同時，海關亦檢獲少量已報關的貨物，例如液晶體顯示屏，以及電線或火牛等電子配件。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒（左）和港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察阮嘉賀交代案件。（蔡正邦攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，相信由於各地對有關產品需求殷切，因此不法分子嘗試採取迂迴路線，企圖先將貨物走私到韓國，再走私到不同地方。 香港海關會繼續深入調查案件，包括貨物的來源和最終目的地，不排除會有人被捕。她指出，不法分子將少量已報關的貨物混雜在大量未報關的貨物內，藉此想矇混過關，惟仍不能逃避海關偵查。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人在未取得所需許可證的情況下進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑走私活動。