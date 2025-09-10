有片｜警石澳道首用無人機執法　兩車違規斷正　轉彎越線險相撞

警方交通部於上周四（4日）舉行記者會，預告本周統籌五大總區進行全港性大規模執法，並會首次使用無人機在非市區路段作試點進行交通錄影執法，加強對違例司機的阻嚇性，包括石澳道及荃錦公路。今日（10日）早上10時，港島交通部在石澳道使用無人機在高空定點蒐證，錄影交通違規事項。傳媒採訪期間，警察用無人機至少拍攝到有兩輛私家車轉彎時越雙白線，其中有兩車更險些相撞，警方稍後將再翻看影片確認車牌，將會發出告票。



今早10時，港島交通部警員在石澳道展開無人機錄影執法的行動，警員首先在石澳道設警崗，掛起寫上「警察無人機執勤中」的藍白色橫額，以及豎立寫有「交通錄影執法進行中」的告示牌，以通知公眾。隨後交通警員放出無人機，升至高空定點視察石澳道一個彎位。傳媒在採訪整個執法行動期間，透過警方展示的屏幕，發現至少有兩輛車「越線」或「踩線」違規。

第一輛為白色客貨車，轉彎時踩著中間的雙白線，幾乎越過對面線，險些與迎頭駛來的黑色私家車相撞，幸好兩車司機及時發現，才避免意外發生。另一輛黑色私家車亦被無人機拍攝到轉彎時橫越雙白線，幸當時對面線沒有車輛。現場警員指，稍後會再翻看影片以確認車牌，再向司機發告票。

石澳道及荃錦公路路窄多彎 為交通事故黑點

早前警方在記者會中解釋以石澳道及荃錦公路為試點，原因是兩路段均路窄多彎、雙線來回行車，以及是發生致命或嚴重交通事故的黑點。同時兩路段是電單車發燒友或跑車愛好者車聚熱點，很多時在上址進行車速比試，亦有新人司機在上址兜風，卻往往忽略自身能力，「諗住鏈返兩轉，揸快少少無問題」，對其他道路使用者構成危險。

交通總部將於下周起，聯同五大警區進行全港大規模執法，不定時、不定點針對駕駛者違規行為。（警方提供）

警方於9月4日的記者會中預告本周會統籌五大總區進行全港大規模執法，分別是打擊不專注駕駛的「亮景行動」及打擊貨車違例事項的「捷風行動」，警方會不定時、不定點針對駕駛者違規行為，包括路障截查、高點錄影等，旨在警剔駕駛者注重道路安全，改變不負責任駕駛行為。

警方亦首次使無人機執法加強阻嚇性，包括在石澳道及荃錦公路，會在兩路段的上落斜急彎，以不定時形式，對橫越雙白線等違例行為，進行高空定點蒐證。警方強調，無人機執法以透明及公開原則進行，無人機會在公眾地點執法，執法地點附近會設置告示通知公眾，機身會有反光貼及紅藍閃燈，無人機在錄影搜證上會遵守《個人資料（私隱）條例》。