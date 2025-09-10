警聯入境處反黑工兩日拘37人　魚類批發市場9內地非法勞工落網

深水埗警區聯同入境事務處，進行為期兩日（9至10日）代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內共92個地點，包括裝修中的單位、餐廳、商店和回收店。行動中共拘捕37人，包括非法勞工及僱主。所有被捕人士目前暫被警方扣留調查，稍後將移交給相關部門作進一步跟進。



深水埗警區聯同入境事務處進行為期兩日（9至10日）代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內共92個地點，拘捕37人。（林振華攝）

人員在目標地點合共拘捕10男18女，年齡介乎22歲至60歲當中6男14女為內地人，2男4女是非華裔，餘下2名男子為本地人。他們分別涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留人士接受僱傭工作」、「僱用不可合法受僱的人」、「行使偽造文書」、「管有偽造身份證」、「通緝人士」、「非法入境」及「盜竊」。

此外，深水埗警區亦聯同西九龍機動部隊在今日（10日）凌晨時分，突擊搜查長沙灣魚類批發市場，共拘捕9名懷疑非法勞工。他們均為內地男子，年齡介乎21歲至53歲。

深水埗警區助理行動主任高級督察余愷峰（右）及入境事務處特遣隊高級入境事務主任（調查）梁梓聰（左）交代案情。（林振華攝）

根據《入境條例》，所有旅客在未獲得入境處處長批准前，均不得從事有薪或無薪的僱傭工作，違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁兩年。非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，亦不得接受有薪或無薪的僱傭工作，或開辦、參與任何業務，違例受禁人士一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁3年。涉案聘用上述非法勞工的僱主案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

入境事務處特遣隊高級入境事務主任（調查）梁梓聰強調，非法勞工固然要面臨刑責，而僱用不可合法受僱人士也屬嚴重罪行。經修例後，相關刑罰已大幅提高至罰款50萬元及監禁10年。他指出，有關公司董事、經理、秘書、合夥人等也可能要負上刑責。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主會即時被判入獄。入境處將繼續密切留意相關情況，積極進行反非法勞工行動，包括聯同警方進行聯合行動，以保障本地居民的權益。