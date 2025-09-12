70歲翁接「兒子」來電索保釋金受騙　警拘3男女涉呃5長者共$43萬

警方9月9日接獲一名70歲男子報案，指早前收到懷疑騙徒來電，對方聲稱是其兒子，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付「保釋金」。事主分別兩次將「保釋金」交予兩名騙徒。受害人其後成功聯絡兒子，相信自己被騙，因此報警。



元朗警區刑事部人員接手調查，並於9月10日在元朗區，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名持雙程證20歲內地男子。人員昨日（11日）下午於深水埗區一單位，拘捕另外一名19歲本地男子及一名16歲本地女童，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。



經初步調查，相信3名被捕人與另外4宗同類型案件有關，涉及另外4名年齡介乎67至88歲的受害人。5宗案件合共損失約43萬元。

元朗警署。（王譯揚攝）

被捕19歲本地男子已被控4項「串謀詐騙」罪，16歲本地女童被控兩項「串謀詐騙」罪，兩人將於明日（13日）在粉嶺裁判法院提堂。至於被捕20歲內地男子則被控兩項「串謀詐騙」罪，已於今日（12日）在屯門裁判法院提堂。

警方提醒：

1. 警方絕不會要求市民向非警務人員，以任何形式繳交保釋金或其他費用。如收到自稱「親友」的來電並要求金錢，市民務必親身或通過視頻通話驗證身份。

2. 如市民家人中有獨居長者，家屬可在固網電話附近或當眼位置張貼警方防騙信息，提醒長者提高警覺，避免墮入騙徒陷阱。

3. 「以欺騙手段取得財產」是嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，一經定罪最高可判監10年。就此類型案件，警方會諮詢律政司意見，就判刑向法庭申請加重刑罰。

4. 市民如有懷疑，請立即致電警方防騙易熱線18222尋求協助，以及善用「防騙視伏App」的可疑來電警示，如發現潛在詐騙或網絡安全風險，「防騙視伏App」會即時發出警示，以提防詐騙及網絡陷阱。