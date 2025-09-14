天平邨天明樓停電｜部份樓層料3日才復電　居民搬櫈出走廊乘涼

上水天平邨天明樓7樓電錶房昨午（13日）冒濃煙，今早（14日）仍有部份單位尚未恢復電力供應。大廈貼出通告，預計需時3日才能恢復受影響住戶供電。有居民因單位無電，雪櫃內的食物需要報銷，亦有居民選擇搬櫈出走廊乘涼，笑稱若這幾天單位尚未有電就「報團去旅行！」



上水天平邨天明樓一電錶房昨午（13日）冒濃煙，今早（14日）仍有部份單位尚未恢復電力供應，預計需時3日才能恢復。（蔡正邦攝）

《香港01》記者今早再到現場視察，發現大廈張貼通告指，6至8樓、11樓、13至15樓、18至20樓的私人單位尚未恢復供電，預計3日內才會有電。其中8樓電錶房拖電出走廊供住戶臨時使用。

+ 4

11樓蘇家兩名住戶由於單位尚未恢復供電，只能將櫈搬出走廊坐，並帶上支裝水及風扇撥涼。他們表示，昨日下午3時許突然停電，一開始以為單位跳掣，但檢查總掣沒有問題，其後才得知是7樓燒電錶，當時大廈法團主席已聯絡中電、民政處及安排電工搶修，但未知何時恢復供電。昨晚需先借住在鄰座朋友的單位，至於單位雪櫃內的食物盡量搬走，「唔得就報銷」，預計損失共2000至3000元。他們異口同聲指，若這幾天單位尚未有電，就「報團去旅行！」

11樓蘇家兩名住戶搬櫈出走廊乘涼，笑稱若這幾天單位尚未有電就「報團去旅行！」（蔡正邦攝）

同樣是11樓住戶的呂小姐表示，得知停電後出街行，豈料「行到6點都係無電」，結果在出面坐到晚上11點多才回家。她坦言焗熱難耐，用報紙撥涼，但仍然「瞓唔到」。更無奈昨日才買餸煮飯，雞、排骨等食材均需丟棄。

11樓住戶的呂小姐表示，得知停電後出街行，豈料「行到6點都係無電」，結果在出面坐到11點多才回家。（蔡正邦攝）

另外，居住在7樓電錶房附近的住戶郭小姐指，昨午在廚房工作時，聽到「嘭」一聲巨響，走出門發現有煙，「好大煙好大味」。當時鄰居立即報警，她亦曾致電管理處但不果。事發後她目睹約10人前來電錶房維修，走廊燈凌晨已恢復供電，「屋內無咁快」。由於自己身體做完手術不方便，要求關愛隊提供電筒。

目前部份單位已恢復供電。21樓住戶梁太表示，昨晚單位約11點半已恢復供電，且運作正常。她指停電期間，只能周圍坐，單位「焗到死！」子女曾叫梁太出去租酒店暫住，但她認為「走嚟走去好麻煩」，最終只能等待單位恢復供電。