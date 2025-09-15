鐵通插城巴｜屢有異物擊穿大銀幕傷人　2016年退休警遭花崗岩擊斃

青朗公路元朗方向近大欖隧道，今午（15日）發生驚險意外，一支鐵通猶如長矛般插穿一輛城巴的大銀幕，直捅向車長胸口，幸他無被刺穿身體，沒有流血，僅胸口疼痛。據讀者提供的照片可見，長約2米的鐵枝卡在車長的左胸，他狀甚痛苦。



翻查資料，同類事故時有發生，在車輛高速行駛期間，常有竹枝、鐵枝、鐵板、巨石等異物飛至並擊穿擋風玻璃，導致車上司機或乘客受傷，其中2016年，曾有一名退休警務人員駕車駛經西九龍走廊時，遭飛來的花崗岩擊中頭部不幸喪命。



鐵通飛插入城巴擋風玻璃，直捅巴士車長胸口，幸有驚無險，避過一劫。

2010年5月，一名懷胎八月女子由丈夫駕私家車接載時，疑前方車輛輾起路邊一塊長近50厘米鐵板，插穿私家車「大銀幕」，直飛孕婦肚部，幸其放大腿手袋擋住，母子逃過一劫，送院檢查。

2015年10月，一輛來往旺角至皇崗的載客直通巴，途經深水埗近南昌街一幢正進行外牆維修的大廈對開時，突然天降竹枝，打中直通巴車頭擋風玻璃，並且飛插入車廂內，差半米便打中59歲姓何司機，他幸無受傷，僅頭暈不適。

2016年1月，59歲姓譚退休警長，駕駛私家車沿快線駛至西九龍走廊近宇睛軒時，被一塊4吋乘4吋乘6吋大、重約4公斤，形狀方正非自然的疑似花崗岩擊中右邊臉，當場死亡，私家車隨後滑行約100米撞向石壆停下。

2019年2月，一輛滿載乘客的260X路線九巴沿屯門公路行駛期間，被一件約6吋乘3吋、疑似機器組件的金屬物體擊爆車頭擋風玻璃，打中車長胸口再彈到擋風玻璃，車長胸口受傷及手指被玻璃割傷，送院治理。同年7月，一名便衣探員駕駛私家車沿西九龍公路往尖沙咀方向行駛時，疑輾過路過一條約1.3米長鐵枝，該鐵枝飛起，直插尾隨警察私家車的擋風玻璃，鐵枝與探員頭部的距離只差5厘米，險象環生。

一輛私家車沿將軍澳寶康路行駛，被石頭打中，玻璃遺下大洞。

2021年9月，一輛私家車沿將軍澳寶康路往富康花園行駛，至廣明苑附近時，一塊石頭從對面線突然飛出，擊穿擋風玻璃，遺下一個心形大窿。私家車駛前近20米後減速停下，司機幸無受傷，下車檢查損毀情況。

2022年2月，一輛私家車在新田公路行車時，被一塊如A4紙大的大石打穿車頭玻直插車廂，幸未有擊中男司機，他僅受輕傷，頻呼好彩。

2024年6月，一輛貨車在元朗公路行駛期間，突然被前方田螺車跌出的石頭擊中，打穿車頭「大銀幕」，令擋風玻璃上留下大窿，石頭則跌在駕駛室內。所幸石頭擊中位置接近乘客位，車內當時沒有乘客，而男司機僅被玻璃碎濺傷。