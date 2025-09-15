鐵通插城巴｜熟客讚車長表現　城巴深表敬佩：危急關頭展敬業精神

青朗公路今午（15日）發生涉及巴士的驚險意外，一輛載滿乘客的967線城巴，沿大欖隧道駛往元朗方向時，突有一支長約2米的鐵通由車頭飛入車廂，插穿巴士「大銀幕」擋風玻璃後，直捅向姓羅（66歲）男車長胸口，車長急忙向乘客求助，並安全停車，有驚無險。



有網民在社交平台Threads指，自己經常乘搭羅車長駕駛的巴士，指車長為人友好，且駕車向來安全，幸今日他在事故中及時停車，避免更嚴重事故，「我成日都係坐呢個司機嘅車，佢好好人，揸車又安全，如果佢唔急剎，我諗成車人都會有事，希望佢無事，希望佢平安」。城巴亦表示，對於車長危急關頭展現敬業精神，確保所有乘客安全，公司深表敬佩。



鐵通飛插入城巴車頭擋風玻璃，直捅巴士車長胸口，幸有驚無險。（乘客羅先生提供）

該名女網民在社交平台Threads憶述事件時稱「好驚好驚」，指自己乘搭城巴回家，詎料巴士甫駛出大欖隧道不久便突然急煞，當時自己坐在上層，以為是撞車，獲其他人告之要下車，後來始知車長被鐵通插住。

她對車長的安危憂心不已，「我成日都係坐呢個司機嘅車，佢好好人，揸車又安全，如果佢唔急剎，我諗成車人都會有事，希望佢無事，希望佢平安」。

一輛城巴沿青朗公路往元朗方向行駛，出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口。意外後巴士擋風玻璃留下一個洞。（王譯揚攝）

早前另有乘客羅先生向《香港01》憶述事發情況，指巴士當時車速約時速80公里「唔快㗎」，剛駛過一個龍門架後，坐在後排的他突然聽到「好大聲『嘭』一聲」。隨後司機高叫「有無人可以幫下我？」羅問對方發生何事，並上前查看，驚見司機被鐵通插着左胸口肋骨位置，幸他仍然清醒，羅於是着司機慢慢停車，並幫對方打電話報警。

羅先生表示，見到眼前恐怖場面，雖然不覺司機有流血，但「估計佢（鐵通）係插入咗去入面，所以我都好緊張」。他又指當時巴士「滿晒」乘客，幸好司機仍然清醒，亦算冷靜，才避免了更大的事故。

現場所見，巴士擋風玻璃遺下一個洞，有玻璃碎跌在軚盤及司機位。警員經初步調查後，將鐵通帶上警車檢走調查。

一輛城巴沿青朗公路往元朗方向行駛，出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口，他幸仍清醒，獲救後戴上氧氣罩送院。（乘客羅先生提供）

城巴回覆查詢時指，事發時一名車長在駕駛967號線往天水圍（天恩邨）方向的巴士期間，於青朗公路懷疑遭受外來物件擊中受輕傷。初步調查顯示，一條長約數米的金屬枝，在公路懷疑被其他途經車輛輾起，擊中巴士車頭擋風玻璃及車長駕駛座位。

城巴續指，車長目前正在醫院接受治療，對於有同事於工作期間受傷深表關注，將與有關單位持續跟進事件，確保路面各安全隱患能夠及時移除。同時，對於車長於危急關頭展現敬業精神，將巴士安全停車以確保所有乘客安全，公司深表敬佩。

協助報警的乘客羅先生憶述當時情況。（左朗星攝）