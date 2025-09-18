水警搗東涌道非法加油站及「武器庫」　拘4男涉為走私快艇供燃料

水警昨日（17日）於大嶼山北東涌道，搗破一個非法加油站及一個武器庫，拘捕4名男子，當中部分有三合會背景，其中一人為內地人。



調查顯示，不法份子走私汽油，以低於市價出售出，或為非法走私快艇提供燃料。另外，警方檢獲市價約值10萬元的汽油及開山刀、金屬重力棍、彈簧棍等武器，亦檢獲少量毒品。



警方檢獲大量攻擊性武器，包括7把開山刀，4支金屬重力棍，60支金屬彈簧棍。 （陳浩然攝）

水警總區刑事部根據情報分析和深入調查後，昨午（17日）聯同水警西分區特遣隊人員，在大嶼山北東涌道一帶展開反三合會行動，搗破一個非法加油站及一個懷疑武器倉庫，檢獲3,800公升未完稅的汽油，市價約10萬元，應課稅值約2.3萬港元。另外，警方亦檢獲大量攻擊性武器，包括7把開山刀，4支金屬重力棍，60支金屬彈簧棍，和起獲少量毒品。

行動中，警方拘捕3名本地男子和一名內地男子，年齡介乎28至39歲，分別涉嫌違反《應課稅品條例》、「藏有攻擊性武器」、「管有違禁武器」、「管有危險藥物」及「違反逗留條件」被捕。部分被捕人士有三合會背景，被捕人士被警方扣留和調查，案件已交由水警重區重案組第三隊跟進。

水警總區重案組第二隊高級督察林凱婷指，調查顯示，不法份子透過不同途徑，走私未完稅汽油，以低於市價售出，從中獲取利潤。 同一時間，有關非法汽油亦會被用作非法走私快艇的燃料。

警方重申，管有攻擊性武器和違禁武器屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁兩年至三年；而管有危險藥物一經定罪，最高可被監禁7年和罰款100萬元；而處理或管有違法汽油，一經定罪可被監禁2年和100萬元；市民切勿以身試法。

不法份子透過不同途徑，走私未完稅汽油，以低於市價售出，從中獲取利潤。（陳浩然攝）