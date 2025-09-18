警拘39人涉36宗各類騙案達$1.5億　美國商人境外投資黃金失7400萬

今年9月8日至17日期間，警方展開代號「世爵」大型拘捕行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，合共拘捕39人，涉及36宗案件，包括投資、求職、網上購物及貸款騙案，涉款高達1億5千2百萬元。



其中一名美國商人在香港境外，被騙徒遊說在網上虛擬投資平台，投資買賣黃金，損失7,400萬元，為最大一宗損失金額。另外，亦有內地女接獲假冒官員電話，被指示到金舖買金條，拱手交予持旅遊證件來港的台灣婦，損失20萬元。



油尖警區刑事部科技及財富罪案組高級督察陸智灝交代詳情。（黃煦緻攝）

行動中，警方偵破了36宗詐騙及洗黑錢案，以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢罪」拘捕27男12女（20至61歲），他們報稱職業包括地盤工人、司機、售貨員及無業。所有案件累計損失金額，高達港幣1億5千2百萬元。

居境外美國人墮投資騙局 將港幣7,400萬元存入香港銀行戶口

36宗騙案中，包括投資騙案、求職騙案、網上購物騙案及貸款騙案等，其中損失金額最高的一宗案件為一宗投資騙案，損失高達港幣7,400萬元。案中受害人是一名外國人士，他被騙徒遊說到網上的虛擬投資平台，投資買賣黃金。

受害人在騙徒指示下，將港幣7,400萬元，轉帳存入多個香港銀行戶口，其後發現有關投資平台是騙徒開設，已為時已晚，不能取回任何投入的資金。案中，警方拘捕了一名36歲的本地男子。他為其中一個傀儡戶口的持有人。警方會繼續追查其餘涉案人士及騙款下落。據悉，受害人為一名居於境外的美國商人。

內地女接「假冒官員」指示買20萬金條 收金台灣婦被捕

最新一宗案件則發生上周日（14日），為一宗假冒內地官員騙案。案中受害人是一名24歲的內地女子，她接獲自稱內地執法人員的男騙徒電話。騙徒指控受害人在內地從事一些經濟犯罪活動，並且指示受害人要配合調查。

受害人按照騙徒指示，到尖沙咀區內一間金舖，購買20萬元的黃金金條，再按照騙徒指示去到附近一個地點，將金條交予自稱為執法人員的女子。警方經深入調查及翻查大量閉路電視後，成功鎖定並拘捕該名負責收金條的女子。據悉，她是一名47歲持旅遊證件入境香港的台灣人。她現正被暫控一項「以欺騙手段取得財產罪」，正被還押等候警方進一步調查。

油尖警區刑事部科技及財富罪案組高級督察陸智灝指，案件中騙徒指示受害人購買金條，有別過往指示受害人進行銀行轉帳、或交付現金手法。

最新騙案手法 訛稱訂閱服務到期 需提供銀行戶口取消

而警方為加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢的行為，警方在檢控傀儡戶口持有人時，會向律政司徵詢意見，向法庭申請將被告人加刑。今年4月一宗洗黑錢案件，被告人借出銀行戶口給騙徒，3天內處理了超過港幣390萬元的犯罪得益。警方成功向法庭引用《有組織及嚴重罪行條例》，向被告人成功申請加刑30%， 最終監禁24個月。

警方提醒，市民要時刻保持警惕提防騙子。 騙徒會先博取受害人的信任，例如假扮政府、執法部門或銀行等權威機構，甚至假扮受害人親友，其後再以各種不同的原因，要求受害人付款；又或者訛稱受害人有未付的帳單、現存已訂閱的會籍服務等，繼而要求受害人提供自己的銀行戶口資料，去繳付帳單或取消訂閱服務。

市民如有懷疑，可以致電警方24小時「防騙易」熱線18222尋求協助。市民亦可下載流動電話應用程式「防騙視伏APP」。