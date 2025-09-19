洗黑錢集團頻租酒店做流動中心　8個月洗$6000萬　警拘主腦等18人

警方成功瓦解一個洗黑錢集團，涉嫌在今年1月至8月期間，清洗超過6,000萬元的懷疑犯罪得益，並會每3至5日頻繁轉租不同酒店房間作「流動洗黑錢中心」，安排傀儡戶口持有人上門操作戶口。行動中，警方拘捕18名男女，包括犯罪團夥主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人。



警方於酒店房現場搜獲港幣現金超過29萬元。（黃偉民攝）

港島總區刑事部透過情報分析，辦識到一個本地洗黑錢團夥。情報顯示，相關主腦及骨幹成員積極招攬本地人士，在傳統及數字銀行開設傀儡戶口，處理懷疑犯罪得益，部份亦涉及境外詐騙案件的款項。另外，核心成員亦會指派傀儡戶口持有人，提取現金或進一步將款項轉走。警方發現當中超過30個銀行戶口，8個月內合共清洗約6,000萬況元的懷疑犯罪得益。

港島總區重案組總督察文智陽指，案中其中一個犯罪手法，集團的核心成員會租用本港不同地區的酒店房間，作為一個「流動洗黑錢中心」，用以組織及策劃洗黑錢活動，包括安排傀儡戶口持有人，上門房間操作相關戶口。而主腦及骨幹則精密安排，頻密轉換中心位置，每3至5日轉換一次，刻意隱藏行蹤。有關舉動無疑確增加警方調查難度，但警方仍能鎖定洗黑錢中心最新運作位置。

警方見時機成熟，過去兩日（17及18日）展開代號「寒浪」拘捕行動，先於前日（17日）突擊搜查尖沙咀區一間酒店房間，以涉嫌「串謀洗黑錢」及「管有危險藥物」罪拘捕6人，包括4名主腦、骨幹成員及2名傀儡戶口持有人。警方在現場搜獲超過29萬元港幣現金、多部手提電話及少量懷疑毒品，包括「冰」毒、可卡因及依托咪酯（前稱太空油）。

警方其後繼續拘捕行動，於全港再拘捕12名相關傀儡戶口持有人。18名被捕人士包括13男5女（29至61歲），大部份人士報稱無業。行動仍在進行中，警方不排除更多人被捕。

集團的核心成員租用本港不同地區的酒店房間，作為一個「流動洗黑錢中心」安排傀儡戶口持有人，上門房間操作相關戶口，8個月內清洗約港幣6,000萬元的懷疑犯罪得益。（黃偉民攝）

港島總區重案組總督察文智陽及高級督察黃立人呼籲，根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人明知或有合理理由相信財產屬於犯罪得益而仍然處理，即屬違法，一經定罪最高可判監14年及罰款500萬元。

警方提醒市民，不法分子會以不同藉口，借用或購買銀行戶口作為洗黑錢用途。即使對方為相識，若戶口涉及處理犯罪得益，戶口持有人亦可能需要負上刑責。警方會因應洗黑錢案件的性質及情況，與律政司商討，申請加重刑罰。