鰂魚涌戰時炸彈｜美軍ANM65藏500磅炸藥　威力與80年前近乎一樣

鰂魚涌濱海街16至22號一個地盤，今午（19日）發現一個約1.5米長、重1000磅的懷疑戰時炸彈，警方、民政事務處及關愛隊人員自下午起，通知附近居民大規模撤離，現場附近18座商業及住宅大廈，約1,900戶共6,000人要疏散。



爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超表示，今次發現的是二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈，內藏500磅高性能TNT炸藥，彈身仍有當年設置的兩個引信，相信炸彈性能完好，經過數十年後現今的威力，相信仍與二戰時製造出的威力「近乎完全一樣」，若處理不當，破壞力和殺傷力亦恐有如二戰時般，破壞相當廣闊。警方目前打算切開炸彈外殼後，用火銷毀炸藥，令炸彈不會引爆。



鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

李展超指出，爆炸品處理課人員經檢查後發現，今次挖出的美軍「ANM65」標準空投炸彈外殼完好，在戰時經空投後無發生過爆炸，仍然保留原先設置的前置引信和尾置引信。爆炸品處理課在過去11年，7次處理過類似的美軍空投炸彈，當中大部分的狀態與今日發現的炸彈類似。

爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

他提及，2018年港鐵沙中線地盤曾3次發現戰時炸彈，當中包括與今次同一型號的「ANM65」空投炸彈，故爆炸品處理課人員均有相關處理經驗。而在2014年和2020年，跑馬地錫克廟附近亦分別發現過戰時1,000磅空投炸彈，警方過去多次處理這些炸彈時，都發現炸藥仍然有效，李展超形容炸彈威力「同佢二次大戰時候所製造出嚟嘅威力，係近乎完全一樣」，若低估風險或處理不當，其破壞力亦有如與二戰時所設計的大殺傷力相似，對建築物的破壞也會非常廣闊。

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

現時距離二戰已過80年，李展超表示，今次發現的炸彈已失去穩定性，故警方會以不郁動炸彈為原則將其拆除，而不會引爆炸彈，因為民居距離炸彈發現位置非常近，若即場引爆，必定會對附近民居造當「相當大程度」的破壞，炸彈所在地盤亦會有很多高價值的建築工具要報銷。警方現時計劃切開炸彈外殼，令內裏的TNT炸藥外露後，用火銷毀炸藥，以避免引爆。

鰂魚涌濱海街一個地盤發現懷疑戰時炸彈，當局預計要通宵拆除，爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超見記者交代炸彈的詳細資料，形容其威力仍與二戰時「近乎完全一樣」。（陳浩然攝）

然而，他明言只要未切開炸彈，都不會知道內裏爆炸品的情況，指炸藥經過年月洗禮，很多時會變得非常敏感，甚至在燃燒時爆炸。一旦爆炸，首先會感受到產生的衝擊波、碎片及熱力，當中碎片是燒至通紅的金屬，彈出後「產生好多火警」。

但炸彈會否爆炸始終是估計或控制範圍之外，處理人員只能疏散居民，做好保護措施，包括設置「好多」沙包和水沙包，以減少碎片和降低溫度。

他特別提到，2000年瑪麗醫院旁一個地盤，亦發現二戰時期留下的炸彈，當年在銷毀炸藥期間發生爆炸。翻查當年新聞片段，爆炸產生的碎片飛至20多層高。李展超指，警方此後每次處理類似爆炸品，均以該次經驗作藍本，以安全處理為大原則。而今次處理炸彈時，大前提亦是以市民生命安全為首要，亦會優先考慮市民的財產，以及在場所有公職人員，包括警務人員、消防、民政事務處和關愛隊人員的安危。