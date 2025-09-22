有片｜將軍澳的士迴旋處直撞貨Van　司機打喊露「O嘴」掩面片瘋傳

將軍澳寶順路迴旋前日（20日）一宗涉及的士和客貨車的交通意外，兩名司機幸僅受輕傷，惟的士司機在意外時的神態，今日（22日）在網上瘋傳。片中見到的士司機一邊駕車、一邊張嘴「打喊露」，直至撞車一刻其身體一抖，安全氣袋隨即彈出，司機由「O嘴」變成掩面。有網民戲謔司機「好夢正酣」，亦有人指他「以為玩緊碰碰車」，批評他不專注駕駛釀成意外「應該要永久釘牌」。



意外後的士右邊車頭嚴重損毀，客貨車後半車身被推歪到旁邊的行車線。（fb香港公共交通智庫）

事發在上周六（20日）下午4時許，有其他駛經車輛的車cam片段顯示，當時白色客貨車沿寶順路北行二線，駛到寶寧路交畀的迴旋處，停定在讓線後等候。涉事的士突然沿寶寧路西行駛至，似未有減速即直撞客貨車右邊車尾。客貨車整部車被推歪，後半車身撞入左邊行車線。

肇事的士的車cam和車內片段，今日在網上流出，見到的士司機駕駛期間眼睛半闔、張大嘴巴「打喊露」，狀甚疲倦，隨後更疑一度闔上雙眼，的士則徑直往前駛。司機之後突然全身猛烈地抖了一下，並坐直身體，惟尚未來得及反應，的士已撞上客貨車。的士安全氣袋應聲彈出，司機面部撞上氣袋，連眼鏡也飛脫。他驚覺發生意外後，低頭以雙手掩面。

肇事的士車cam及車內片段顯示，當時的士司機張大嘴巴「打喊露」，狀甚疲倦。（網上影片截圖）

現場照片可見，意外後的士右邊車頭嚴重損毀凹陷，大批消防員和救護員到場處理，亦有警員在場調查。有網民形容捱撞客貨車「真係躺着也中槍」，打趣問的士司機是否「香港腳發作」或「以為玩緊碰碰車」；亦有人質疑的士司機「瞓着咗？」，「正所謂好夢正酣」，形容他是「正式馬路炸彈」，「應該要永久釘牌」。

的士在將軍澳寶順路與寶寧路交界迴旋處撞到客貨車，大批救援人員趕至施援。（fb香港公共交通智庫）

警方表示，於9月20日下午4時07分接報，一輛客貨車與一輛的士在將軍澳寶順路與寶寧路交畀相撞。初步調查顯示，當時客貨車沿寶順路北行二線行駛，的士則沿寶寧路西行二線前行，駛至迴旋處時，的士疑由內線滑行到外線，並撞到客貨車。客供車40歲姓鄭男司機感頭痛和頸痛，的士34歲姓李男司機則報稱頸痛，兩人均清醒被送往將軍澳醫院治理。