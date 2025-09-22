北大嶼山公路鋼筋插爆巴士車尾玻璃　乘客：好彩慢車否則有人受傷

北大嶼山公路今（22日）早發生驚險車禍，一輛滿載城巴車尾玻璃，被尾隨的貨車上鋼筋插穿，幸無人受傷。乘客祝先生向《香港01》憶述事發經過，指當時正睡覺，感到巴士受撞擊所以醒來，發現上層後排滿佈玻璃碎，幸好公路正因前方6車串燒交通意外塞車，車速較慢，感嘆：「如果唔係慢車，或者架車再快啲應該會有人受傷。」



北大嶼山公路今（22日）早發生驚險車禍，一輛滿載城巴車尾玻璃，被尾隨的貨車上鋼筋插穿。（乘客祝先生提供）

乘客祝先生今早乘搭城巴E23路線，前往國泰城上班。他指全車滿座，後排坐滿乘客。事發前他正在睡覺，「（感到）有撞擊所以醒咗。」他見到後排應該無人受傷，但玻璃碎滿佈，乘客有秩序地落車，再轉乘沿途機場巴士。

今早北大嶼山公路接連發生交通意外，往機場方向交通嚴重受阻。上午8時許欣澳對開3架私家車與3架的士相撞，3人受輕傷。祝先生相信巴士和後方貨車因應前方連環車禍而收慢，感嘆：「如果唔係慢車，或者架車再快啲應該會有人受傷。」

城巴表示，今日（9月22日）上午約9時，城巴一輛E23號線前往機場方向的巴士，在駛至北大嶼山公路時，因應前方交通情況而收慢車輛，尾隧一輛運載鋼筋的工程車懷疑收掣不及發生交通事故。該輛工程車部份鋼筋導致巴士上層車尾及車窗損毀。事件中沒有車長及乘客受傷，城巴會配合警方調查，以確定事故成因。

貨車上數捆鋼筋插爆巴士車尾的玻璃。（Carrie Chan／車cam L（香港群組）圖片）

貨車上數捆鋼筋插爆巴士車尾的玻璃。（Bosco Chu／車cam L（香港群組）圖片）

貨車上數捆鋼筋插爆巴士車尾的玻璃。（Carrie Chan／車cam L（香港群組）圖片）

貨車上數捆鋼筋插爆巴士車尾的玻璃。（荃葵青交通 Transport in Tsuen Wan and Kwai Tsing圖片）

上星期一（15日）同樣發生驚險意外，青朗公路一輛載滿乘客的967線城巴，沿大欖隧道駛往元朗方向時，突有一支長約2米的鐵通由車頭飛入車廂，插穿巴士「大銀幕」擋風玻璃後，直捅向姓羅（65歲）男車長胸口，車長急忙向乘客求助，並安全停車，有驚無險。