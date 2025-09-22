以偽基站發假帶「#」短訊　呃23人共$33萬　23歲男涉串謀詐騙被捕

警方於今年8月及9月接獲23宗懷疑收到詐騙訊息的報案，指多名受害人收到帶有「#」號，冒充政府部門發放公共交通費用補貼，或大型超級市場積分到期的詐騙電話短訊。受害人按指示點擊短訊內的連結並提供個人信用卡資料，其後發現信用卡出現可疑交易紀錄，蒙受損失後隨即報警求助。23宗案件涉騙款金額共約33萬元。



商業罪案調查科進行情報搜集及深入調查後，鎖定一名本地男子涉利用非法無線電干擾器（俗稱「偽基站」），發送帶「#」號的詐騙電話短訊，並於今日（22日）中午在牛頭角，以「串謀詐騙」罪名拘捕該名23歲姓陳本地男子。被捕人現正被扣留調查，案件由商業罪案調查科繼續跟進。行動中，人員檢獲3部手提電話。



一名男子涉用「偽基站」，發送帶「#」號的詐騙電話短訊，騙取23人共33萬元，警方經調查後將他拘捕。

警方表示，「偽基站」是透過2G網絡發送短訊，2G制式本身的設定是只須單方面認證，便可成功誘騙網絡發出短訊。市民若發現手機在短時間內突然接收到異常強烈的訊號覆蓋，隨後迅速回落至2G網絡，並在此期間收到短訊，應格外小心。特別是若這些短訊包含陌生或從未見過的連結，切勿點擊進入。如有疑問，可直接聯絡相關機構確認，亦可透過「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑超連結和網址作風險評估及事實查證，以及致電警方防騙易熱線18222求助。