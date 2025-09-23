樺加沙｜柴灣家庭觀浪3人墮海　途人：女童哭叫爸爸媽媽有無事？

超強颱風「樺加沙」襲港，今午（23日）8號西北烈風或暴風信號生效期間，一家4口在柴灣嘉業街60號仁孚港島汽車中心對開防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走昏迷，父親跳海救人，3人獲救送院；9歲女兒在岸上無恙。



有外出觀浪的途人憶述，當時見到女童不斷哭叫「爸爸媽媽有無事呀？」，另有多人施援及安慰女童。目擊者亦當頭棒喝，「知道以後打風不應再外出冒險！」



超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺，面部發黑。（Threads @amberleehk）

目擊者陳先生表示，當時現場不算大風，「浪就大」。事發時起碼有十多人在場觀浪，母子墮海後，涉事父親跳海救人，女兒則因年紀尚小，只懂站在岸上哭泣，在場的其他人見狀亦上前施援。隨後有艇家趕到，將母子拉到艇上，約4至5分鐘後，消防船和水警輪相繼趕至加入救援。

陳表示，自己是首次在打風期間外出觀浪，本身「知道有危險都唔會企得太出」，今次目擊有人墮海，亦令他受了警誡，知道以後打風不應再外出冒險。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。目擊者陳先生表示，當時見到有艇家救起墮海母子。（陳浩然攝）

另一目擊者孫先生則稱，今午與友人打波後，在附近快餐店用膳，其間見到店外「好多人圍埋一齊討論」，他好奇下外出了解，始知有人在觀浪期間墮海遇溺。孫到場後見到一名女童不停哭叫「爸爸媽媽有無事呀？」，他遂與其他在場者一同安慰女童。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。目擊者孫先生表示，當時見到留在岸上的女童哭叫「爸爸媽媽有無事呀？」。（羅日昇攝）

事發在下午約3時25分，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷；一同觀浪的9歲女兒則無恙。

警方強烈呼籲，市民切勿外出追風逐浪，危害自身安全。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。據了解，當時一家人在防波堤石堆上（紅圈示）觀浪。