颱風樺加沙｜屯門碼頭市民追風指「唔驚」 走近海邊「過癮啲」
撰文：羅敏妍
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙正開始遠離本港，但與其相關的颶風仍間中影響本港西南部，十號颶風信號會維持一段時間。
有市民身穿雨衣，特地到屯門碼頭感受颶風的威力。
蕭先生及小姐為附近居民，今早特地前來追風，已追風約半小時，二人手牽手及碎步而行，引在橋尾「好正」，並揚言「唔驚」，二人異口同聲指颱風山竹較樺加沙強勁。另有追風的市民認為走近海邊較過癮，只是風力之大導致「開唔到眼」。
昨日一家四口在柴灣追風發生墮海意外，其中母子二人昏迷送院。警方與消防均呼籲市民，不要再進行追風逐浪的行為，否則除危害自身安全外，亦會危害救援人員的安全；若再有市民不聽警方勸喻返回安全位置，警方會採取行動。
