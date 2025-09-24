颱風樺加沙·有片｜龍翔道斧山道天橋頂蓋被風吹走 鐵塊吹至彎曲
撰文：林澤鋒
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙正吹襲本港，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發10號風球（十號颶風信號），同日凌晨2時45分發出黃色暴雨警告信號。上午7時45分，樺加沙在本港以南100公里外掠過。
本港風勢強勁及有暴雨，清晨5時半市民拍攝到，龍翔道斧山道行人天橋頂部的鐵蓋有部份被摧毁，變成露天天橋，有鐵塊被吹至彎曲。警方及消防到場處理事件。
另外，社交媒體上亦流傳有一張飛彈床被吹到一建築物的頂部，發文者指：「從天而降之童子軍跳彈床」。
