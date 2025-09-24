颱風樺加沙·有片｜屯門景峰塌樹壓毀輕鐵電纜　橫跨來回路軌

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙正吹襲本港，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發10號風球（十號颶風信號），同日凌晨2時45分發出黃色暴雨警告信號。上午7時45分，樺加沙正在本港以南100公里外掠過。



本港風勢強勁及有暴雨，多處地區均出現塌樹。其中在屯門輕鐵景峰站，有大樹壓毀鐵路電纜，《香港01》採訪車拍攝到時發一刻，可見大樹突然從猛烈風勢下倒塌，橫跨來回方向，樹木連根拔起，幸無人受傷；在沙田亞公角，亦有樹木不敵強風，整棵樹折斷，樹幹及樹葉橫亙在馬路中心，阻礙交通。



屯門輕鐵景峰站有大樹壓毀鐵路電纜。(蔡正邦攝)

市民鍾先生表示，事發時坐在附近，突然聽到巨響，才探頭了解情況，又指大樹是毫無先兆地塌下。

市民鍾先生表示，事發時坐在附近，突然聽到巨響，才探頭了解情況，又指大樹是毫無先兆地塌下。(蔡正邦攝)

消防其後奉召到場處理塌樹，港鐵職員亦從旁協助。

消防其後奉召到場處理塌樹，港鐵職員亦從旁協助。(蔡正邦攝)

屯門輕鐵景峰站有大樹壓毀鐵路電纜。(蔡正邦攝)

屯門輕鐵景峰站有大樹壓毀鐵路電纜。(蔡正邦攝)

屯門輕鐵景峰站有大樹壓毀鐵路電纜。(蔡正邦攝)

大樹突然從猛烈風勢下倒塌，橫跨來回方向，樹木連根拔起。(羅敏妍攝)

大樹突然從猛烈風勢下倒塌，橫跨來回方向，樹木連根拔起。(羅敏妍攝)

大樹突然從猛烈風勢下倒塌，橫跨來回方向，樹木連根拔起。(羅敏妍攝)