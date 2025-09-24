颱風樺加沙｜大圍新翠邨新傑樓一度停水電半日 搶修後晚上恢復
撰文：凌逸德
出版：更新：
超強颱風「樺加沙」的風雨為本港多處帶來破壞，部份地區電力受影響。其中沙田大圍新翠邨新傑樓從今早約9時起，疑因大風大雨致樓層之間滲水至電錶房，導致電纜短路，整幢大廈停電；及後更影響水泵，食水及廁所水同時中斷。
關愛隊及區議員辦事處全日為受影響居民登記，並派發「充電寶」：有居民指因大風要關緊門窗，「好焗，開窗又唔得開門又唔得，大風到個心都震埋出嚟。」下午至晚上颱風遠離後，工人加緊搶修，最終晚上8時許，全幢樓恢復水電。
沙田區區議員林玉華表示，今早約9時半，接獲新翠邨翠傑樓24樓一單位求助，指突然聽到嘭一聲巨響，隨後整幢大廈停電。相隔兩小時後，居民陷入更加嚴峻情況，不單缺電，更停食水及廁所水。
關愛隊代表陳主席指，估計問題源於樓層之間出現滲水，令電纜短路，而新傑樓為高低座井字設計，供電受影響，則連帶影響水泵，包括廁所水及食水。他指，普遍接獲市民的擔憂，分別為「婦女好擔心雪櫃，年青人擔心上網。老人家就話冇電視睇」。
由於早上10號颶風信號仍然生效，大廈承辦商及房署職員亦未能趕至現場修復。區議員則與聯絡房署，開啟大廈地下水喉，讓住戶攜水上門。另外，關愛隊隊伍又在大堂，設置登記站，派發樽裝食水及充電寶。
下午改發8號信號後，技工立即到場搶修，1至18樓先恢復水電，19樓以上則在晚上8時許，陸續恢復供電。期間，區議員開咪廣播，電力已恢復，提醒街坊檢查雪櫃食物狀況。
居民陳太受訪時指，停電時「好突然，點會咁？因關晒門窗，突然冇空氣，好焗，開窗又唔得開門又唔得，大風到個心都震埋出嚟，唔敢開雪櫃，真係餓先拎剩餘物資，煲返啲粥。好好彩，仲以為等到聽日先有，因為10號風球想幫都幫唔到，我哋好體諒。」陳太亦感激區議員及義工協助。
