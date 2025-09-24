樺加沙｜中電：截至傍晚1350戶電力受影響　爭取午夜前大部分復電

超強颱風「樺加沙」襲港，多處塌樹、水浸或電纜受損，部分地區電力供應受影響。中電表示，截至今日（24日）傍晚6時，尚有約1,350個客戶的電力供應受到影響，主要位於元朗、北區及西貢，部分位處偏遠，中電亦已加派及調配人手搶修，爭取於今日午夜前，為大部分受影響客戶恢復供電。



部分架空電纜及電力設備，受強風及塌樹影響，引致電力供應受到影響。（中華電力提供）

中華電力有限公司表示， 為應對「樺加沙」，中電早前採取一系列措施，密切監察超強颱風可能對供電系統造成的影響，全力維持可靠供電。「樺加沙」襲港期間，中電的發電及供電系統維持穩定，整體運作大致正常。然而，部分架空電纜及電力設備，受強風及塌樹影響，引致部分客戶的電力供應受到影響。

截至今日傍晚6時，尚有約1,350個客戶的電力供應受到影響，主要位於元朗、北區及西貢。由於個別受影響客戶位於偏遠地區，加上部分道路因樹木倒塌或其他原因影響而阻塞，有個別偏遠位置更需要安排水上交通方可到達，影響復電工作的進度。由於天氣情況仍然不穩定，加上工程人員於夜間進行架空電纜維修，預計需要較長時間復電。

工程人員正為受颱風引致電力供應的客戶，進行緊急維修及復電工作，如天氣及安全情況許可，爭取於今日（24日）午夜前，為大部分受影響客戶恢復供電。 為加快全面恢復供電，中電已派出工程人員評估各區情況，並與系統控制中心、指揮中心及緊急服務熱線中心緊密聯繫及協調。中電亦已加派及調配人手，在安全及客觀環境許可下，全力支援颱風後的維修和復電安排。

由於部分維修和復電工程比較複雜，中電團隊會繼續與相關政府部門、地區民政事務處、關愛隊、鄉事委員會、物業管理公司及主要客戶繼續保持緊密溝通，全速協調並確保復電過程順暢。

中電感謝客戶的耐心等候及諒解，以及各方的全力支援，同時感謝所有工程人員在復電過程中所展現的專業及關愛精神。