樺加沙｜將軍澳法式餐廳盡毀　老闆：損失$700萬　街坊打氣好感動

超強颱風樺加沙橫掃香港（23至24日），帶來歷來第二長的十號颶風信號，將軍澳海邊受風暴潮沖毀，其中網上瘋傳天眼影片，可見一間法國餐廳遭越堤浪衝擊，玻璃大門爆裂，洪水湧入餐廳內部，一片狼藉。



《香港01》記者今日（25日）尋獲該餐廳Bistro La Baie老闆娘Anna，她指損失高達500萬至700萬元，重修整間餐廳需約4至6星期。她稱早已加設擋水板，但徒勞無功。Anna指自己心情十分低落：「好down、好sad、好heartbroken！」幸得熟客街坊為他們打氣，才覺得「有Hope」重燃希望。



法國餐廳Bistro La Baie老闆娘Anna指，是次損失約500萬至700萬，重新裝修需要4至6星期；她直言現時收拾心情專心清潔店舖。（梁偉權攝）

Anna稱，餐廳是次損失約500萬至700萬元，保險公司方面今日亦有派員到場了解，但未知結果。她續指，整間店舖重新裝修大約需要4至6星期左右。

被問及風災後心情，Anna坦言心情低落：「好down、好sad、好heartbroken。」但現時最主要是收拾及清潔環境，「而家開始執，有返啲希望，會get better，而家最緊要係清潔，清潔完睇下可以搵返邊啲嘢可以keep得定唔keep得！」

餐廳內部被大浪衝毀，現時一片狼藉。（梁偉權攝）

Anna表示，餐廳是她與丈夫的心血，在將軍澳已經營3年，又指其集團另一間餐廳，亦在鄰近位置，幸無受影響。夫婦二人十分喜歡將軍澳區，因為熱愛海邊，所以將餐廳開設該處，「同老公都鍾意游水、鍾意見到山見到海。」此外，將軍澳環境舒適，住宅與港鐵就近，十分方便。Anna表示，有街坊及熟客得知事件後，亦有前來為慰問及為他們打氣，向他們稱「努力！你哋開返會返嚟幫襯㗎！」她對此形容「好感動囉，Be touching！」

颱風來臨前，Anna已將門外物件收起、設置沙包及將門雙重上鎖等；她又指，距離餐廳外3米，亦有一塊約6呎至7呎高的擋水板，但最終亦被沖毀，「你諗下嗰個水幾勁呀，可以整爛個隔水板衝埋嚟，再整爛我地啲門！」



Anna又憶述當年山竹襲港慘況，指情況十分惡劣，所有樹倒塌在路邊，幸好其位於西灣河餐廳沒有受到影響，「當時好彩水冇入到去，不過見到成條街啲樹冧晒、因為嗰個範圍啲樹都好大棵，全部冧晒喺路邊，你可以行到但係揸唔到車囉。」



