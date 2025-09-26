海關聯消防檢$140萬跨境私油拘6人　揭汽車美容屋掩飾非法加油站

香港海關聯同消防處，過去兩星期採取特別執法行動，打擊涉及跨境走私及市內的非法燃油活動。行動期間，海關一共偵破4宗案件，包括兩宗跨境走私、一宗流動非法加油站和一宗非法電油儲存倉庫及非法加油站案件。



人員共檢獲5,900公升未完稅電油及扣查5部涉案車輛，市值約140萬元，應課稅值約3.6萬元。行動中，6人被捕，他們涉嫌走私、處理或購買非法電油，違反《進出口條例》、《應課稅品條例》及《危險品條例》等相關條例。



海關一連兩日（15日16日）在深圳灣管制站及落馬洲管制站，破獲兩宗利用經過非法改裝油缸的跨境貨車走私電油。（海關提供）

調查顯示，有不法份子利用非法改裝油缸的跨境貨車，將電油從內地偷運回港。海關透過風險管理和情報分析，一連兩日（15日及16日）分別於深圳灣管制站及落馬洲管制站，截獲兩輛跨境貨車拖頭，於其油缸內發現懷疑非法改裝結構，檢獲共約2,715公升未列艙單電油。海關其後拘捕2名男貨車司機（41及61歲），並扣查案中兩輛貨車拖頭。

其後，海關在大圍一個公眾停車場內，搗破一個流動非法加油站。（海關提供）

同時，海關上周三（17日）在大圍一個公眾停車場內，搗破一個流動非法加油站，檢獲共735公升懷疑未完稅電油和一批入油工具。行動中，拘捕一名非法加油站負責人、一名31歲女子及一名正在光顧非法加油站的44歲男子，並扣查兩輛私家車。

至今日（26日）下午，海關人員於屯門桃園圍一帶巡查時，發現一輛可疑貨車拖頭停泊上址，並接駁喉管至一個鐵皮場內。人員其後聞到強烈電油味及聽到電泵聲音，懷疑該處正進行非法燃油活動，遂上前截查，揭發貨車拖頭上的喉管正接駁至場內的油缸，現場亦存放大量已注滿懷疑未完稅電油的油桶及一批入油工具。

海關拘捕現場一名48歲女子及一名58歲男子，共檢獲2,450公升懷疑未完稅電油及一批入油工具。初步調查所得，上址以汽車美容屋作掩飾，實情為電油儲存倉及非法加油站，該名女子為非法加油站負責人，男子則為貨車司機，負責將非法電油經懷疑改裝油缸的貨車拖頭偷運來港，而選擇該處作儲存倉，相信因其位置鄰近邊境地區方便運送。

海關人員今日（26日）在屯門桃園圍搗破非法電油貯存倉庫及非法加油站。（海關提供）

海關相信，不法分子以一條龍方式，用螞蟻搬家的手法，利用經改裝加大油缸的貨車拖頭偷運電油來港後，存放於市內的電油貯存倉。除了以非法加油站的形式運作，亦會以私家車承載電油以流動非法加油站的方式作地下銷售。行動已成功堵截非法電油的來源及供應，打擊市內非法電油販賣活動。以上4宗案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

不法分子於鐵皮屋內儲存大量電油，現場缺乏合規消防設備，附近亦不乏民居，完全漠視社會安全，一旦發生火警或爆炸，後果非常嚴重。

香港海關將繼續與消防處合作打擊非法燃油活動。海關提醒跨境貨車司機切勿參與任何走私活動，如發現為走私目的而更改車輛的裝置、構造物或結構並加以利用，根據《進出口條例》該車輛可予沒收。海關呼籲市民切勿光顧非法加油站，使用非法燃油屬刑事罪行，涉案車輛亦可能被充公。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。

此外，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線182-8080或消防處24小時熱線2723-8787，舉報懷疑非法燃油活動。