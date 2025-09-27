柴灣老翁危坐窗外整冷氣　疑一度入屋再爬出　網民：冥頑不靈

繼日前超強颱風「樺加沙」襲港、十號颶風信號生效期間，有人在何文田危站窗外維修冷氣後，今日（27日）再有人危坐窗外維修冷氣。今午有網民上載照片，顯示一名老翁在柴灣翠灣邨，整個人爬出窗外，一邊用一隻腳踩着下一層的簷篷危坐在冷氣機上、一邊維修旁邊另一部冷氣機，當時他僅穿短褲和無袖內衣，身上似全無安全設備。



上載照片的網民表示，一個多小時前已有消防員和警察上門「叫返佢（老翁）入屋，轉個頭又係咁」，形容老翁重複危險動作是「冥頑不靈」。有其他網民看過照片後，不禁指老翁行為「好癲……」，甚至斥他「累人累物」，指出即使市民欲自行維修冷氣，也要做好安全措施；亦有人呼籲上載照片的網民「再報警」阻止老翁。



柴灣翠灣邨一名老翁危坐於窗外維修冷氣，當時他僅穿短褲和無袖內衣，身上似全無安全設備。（fb柴灣人柴灣事/Chan Hon Fai）

警方表示，於今午約1時10分接獲翠灣邨管理公司職員報案，指一名老翁在翠福樓，一度爬出窗外維修冷氣，其後已自行返回安全位置。警員經初步了解後，將案件改列作「誤會」。

9月24日十號風球曾現類似事件 網民怒轟

本周三（24日）十號風球生效期間，何文田亦有人危站在窗外維修冷氣。網上流傳一段長約45秒的影片，顯示當日有疑為冷氣維修工的男子，僅將安全帶扣在鋁窗鉸位便爬出窗外，赤腳站在樓下單位窗口式冷氣機上，雙手固定已吹歪的散熱器；單位內另一名男子則協助扶着散熱器，狀甚驚險。拍攝者驚訝道：「嘩踩住人哋個冷氣，邊承受到佢咁樣踩住，隔離屋跌咗個冷氣落嚟吊下吊下。」

9月24日十號風球生效期間，何文田龍總大廈一名疑似冷氣維修工，僅將安全帶扣在鋁窗較位的情況下爬出窗外，赤腳站在樓下單位冷機上「借力」。（Threads/@Kennryoutei影片截圖）

發文者斥：「有冇顧念樓下冷氣機嘅感受，隨時連人連樓下部冷氣機一齊飛落街……」網民亦紛紛留言，責罵此舉十分危險：「救命呀！好驚呀！仲落緊雨，隨時跣腳，樓下果個又唔可以出聲住，萬一嚇到佢，跌咗落去，真係GG（完蛋）」、「你唔要條命都算，仲要踩住樓下部冷氣」、「個業主知唔知會死人？」、「係都應該call消防等專業嘅搞」。

據知事發在何文田自由道2號龍總大廈，《香港01》記者日前到該大廈了解，現場人士透露：「有報警，有警察嚟，戶主自行搵師父維修。」警方則表示，於9月24日早上8時09分接報，指何文田自由道2號有冷氣機懸掛在大廈20多樓外牆的危險位置。人員到場時，冷氣機已被固定。

龍總大廈一個高層單位的分體式冷氣機散熱器被吹至「半天吊」。（Facebook/Samuel Lee圖片）

分體式冷氣機散熱器吹至搖搖欲墜，十分危險。（Facebook/Ada Chung圖片）