十號波整冷氣｜安全帶扣窗框　業內人士斥危險「攞自己條命較飛」

超強颱風樺加沙襲港，昨日早上（24日）8時許，十號颶風信號懸掛期間，警方接報指，何文田自由道2號龍總大廈一個高層單位的分體式冷氣機散熱器被吹至「半天吊」，搖搖欲墜。網上流傳影片，可見一名疑為冷氣維修工的男子，僅將安全帶扣在鋁窗鉸位就爬出窗外，赤腳站在樓下單位窗口式冷氣機上，雙手固定已吹歪的散熱器；單位內另一名男子協助扶著散熱器。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指看畢影片直呼「得人驚」，形容男子防護裝備嚴重不足安全，此舉為「極之危險」。她強調，即使沒有10號風球，影片中的做法亦是不安全。竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘形容「攞自己條命嚟較飛」，指根據香港法例，工人如要在高空工作，僱主及負責人必須要為工人提供一個合適且合法的工作台，以防工人從高處墮下。



蕭倩文表示，單憑影片未能判斷男子是住戶友人或是冷氣維修工，不過她指出男子沒有足夠防護裝備，譬如安全帽、救生繩和防滑安全鞋。蕭倩文又說，即使男子身上繫有安全帶，但由於將安全帶扣在窗框，未有扣在俗稱「羊眼圈」（eye-bolt）的牢固點，形容十分危險：「加上佢本身身體嘅力，再加上風，如果佢失平衡，根本窗框係無辦法承受佢嘅力。」蕭提到，過往曾有些個案是工友因而連人帶窗框掉下來。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出男子防護裝備嚴重不足安全，斥此舉為「極之危險」。（資料圖片/馬楚烽攝）

蘇天銘指出，如在大廈外牆工作可以搭棚，最常見是懸空式棚架（俗稱「飛棚」）；如在大廈低層工作，可以使用升降台。蘇天銘續指，片段中的工人雖然有佩戴安全帶，但僅僅扣在窗框上，並不安全，一般而言安全帶必須扣在經專業人士驗證、足夠承重的繫穩點上，例如「羊眼圈」等，否則一旦發生意外，安全帶也無法發揮作用。

蕭倩文與蘇天銘夫均提醒，在8號或以上颱風信號生效的情況下，工人應將安全放在首位，若工作環境明顯對自身或他人構成危險，要立即停止工作；僱主亦不應在惡劣天氣下安排僱員外出工作。

竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘蘇天銘指出，片段中的工人雖然有佩戴安全帶，但僅僅扣在窗框上，並不安全。（資料圖片/何穎賢攝）

蘇天銘表示，根據香港法例，工人如要在高空工作，僱主及負責人必須要為工人提供一個合適且合法的工作台，以防工人從高處墮下。影片中的冷氣師傅直接爬出窗外，赤腳站在冷氣機上，並無工作台，屬違反相關法例。蕭倩文則警告，如果僱主在未能確保僱員安全的情況下要求他們工作，實屬違例。

蘇天銘形容今次片段中的工人是「攞自己條命嚟較飛」，他認為只要圍封地下大範圍位置，以防有人走近，並報警求助。蕭倩文同樣建議，若遇到像冷氣機搖搖欲墜的緊急情況，市民應該報警求助，應交由消防員等專業人士進行評估，而非自行處理。

一名疑似冷氣維修工，僅將安全帶扣在鋁窗較位的情況下爬出窗外，赤腳站在樓下單位冷機上「借力」。（Threads/@Kennryoutei影片截圖）

影片全長45秒，發文者斥責道：「有冇顧念樓下冷氣機嘅感受，隨時連人連樓下部冷氣機一齊飛落街……」網民亦紛紛留言，責罵此舉十分危險：「救命呀！好驚呀！仲落緊雨，隨時跣腳，樓下果個又唔可以出聲住，萬一嚇到佢，跌咗落去，真係GG（完蛋）」、「你唔要條命都算，仲要踩住樓下部冷氣」、「個業主知唔知會死人？」、「係都應該call消防等專業嘅搞」。

《香港01》記者今日到龍總大廈了解，現場人士透露：「有報警，有警察嚟，戶主自行搵師父維修」。

分體式冷氣機散熱器吹至搖搖欲墜，十分危險。（Facebook/Ada Chung圖片）

龍總大廈一個高層單位的分體式冷氣機散熱器被吹至「半天吊」。（Facebook/Samuel Lee圖片）

影片未有顯示拍攝時間，《香港01》就事件向警方查詢，警方表示於昨日早上8時09分接報指，何文田自由道2號有冷氣機懸掛在大廈20多樓外牆的危險位置。人員到場時，冷氣機已被固定。

網上流傳多張冷氣散熱器被吹歪的相片，有網民在早上11時24分上載相片指冷氣散熱器「吹到快跌落街」，及後有網民指見到冷氣散熱器已回到原位。

龍總大廈一個高層單位的分體式冷氣機散熱器被吹至「半天吊」，網民及後指散熱器已回到原位。（Facebook/Chang Neuy圖片）

超強颱風「樺加沙」被形容為「怪物級」，為本港帶來狂風暴雨，天文台周四（9月24日）凌晨2時40分將改發十號颶風信號，懸掛近11小時後，於同日下午1時20分改發八號東南烈風或暴風信號。