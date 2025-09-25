有片︱何文田住宅冷氣散熱器吊吊揈　男子十號波赤腳爬出窗維修

超強颱風樺加沙襲港，十號颶風信號懸掛近11小時，昨日早上（24日）近8時在本港以南100公里外掠過之際，帶來狂風暴雨。何文田自由道2號龍總大廈一個高層單位，分體式冷氣機散熱器被吹至「半天吊」，非常危險，居民報警求助。



網上流傳影片，一名疑為冷氣維修工的男子，僅將安全帶扣在鋁窗鉸位便爬出窗外，赤腳站在樓下單位窗口式冷氣機上，雙手固定已吹歪的散熱器；單位內另一名男子則協助扶著散熱器，狀甚驚險。拍攝者驚訝道：「嘩踩住人哋個冷氣，邊承受到佢咁樣踩住，隔離屋跌咗個冷氣落嚟吊下吊下。」



一名疑似冷氣維修工，僅將安全帶扣在鋁窗較位的情況下爬出窗外，赤腳站在樓下單位冷機上「借力」。（Threads/@Kennryoutei影片截圖）

影片全長45秒，發文者斥責道：「有冇顧念樓下冷氣機嘅感受，隨時連人連樓下部冷氣機一齊飛落街……」網民亦紛紛留言，責罵此舉十分危險：「救命呀！好驚呀！仲落緊雨，隨時跣腳，樓下果個又唔可以出聲住，萬一嚇到佢，跌咗落去，真係GG（完蛋）」、「你唔要條命都算，仲要踩住樓下部冷氣」、「個業主知唔知會死人？」、「係都應該call消防等專業嘅搞」。

《香港01》記者今日到龍總大廈了解，現場人士透露：「有報警，有警察嚟，戶主自行搵師父維修」。

影片未有顯示拍攝時間，《香港01》就事件向警方查詢，警方表示於昨日早上8時09分接報指，何文田自由道2號有冷氣機懸掛在大廈20多樓外牆的危險位置。人員到場時，冷氣機已被固定。

網上流傳多張冷氣散熱器被吹歪的相片，有網民在早上11時24分上載相片指冷氣散熱器「吹到快跌落街」，及後有網民指見到冷氣散熱器已回到原位。

龍總大廈一個高層單位的分體式冷氣機散熱器被吹至「半天吊」。（Facebook/Samuel Lee圖片）

分體式冷氣機散熱器吹至搖搖欲墜，十分危險。（Facebook/Ada Chung圖片）

龍總大廈一個高層單位的分體式冷氣機散熱器被吹至「半天吊」，網民及後指散熱器已回到原位。（Facebook/Chang Neuy圖片）

超強颱風「樺加沙」被形容為「怪物級」，為本港帶來狂風暴雨，天文台周四（9月24日）凌晨2時40分將改發十號颶風信號，並於同日下午1時20分改發八號東南烈風或暴風信號，十號風球懸掛近11小時。